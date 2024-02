Karel Zvářal: Tolerance k celoplošnému petardování je tichá podpora zla

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na ročníkovém srazu mi Dana K. potvrdila teorii, že za vymizením vrabčáků je silně stresující (nejen) silvestrovské akustické tsunami . V jejich městě se vrabci domácí začali vracet poté, co úřady zakázaly bouchání petard a slaví se jen na určeném místě profesionálně řízeným ohňostrojem. Nelze vyjádřit než souhlas: tak to má být, tak je to správné!Proč tolik slov a péče o vrabčáka, dříve velmi hojného, ale také pronásledovaného? Protože na tomto příkladu se ukazuje, jak nečekaně zhoubné mohou být následky „nevinné“ zábavy.

Vrabec domácí je základem potravního řetězce pro synantropní druhy, například dnes vzácného sýčka obecného. Ten v zimním období nemá přístup ani k hmyzu, ani žížalám. Hlodavci jsou dnes tráveni, dříve byly myši a potkani běžnou součástí niky hospodářského dvora.

Vrabci ale žili i v moderní městské zástavbě, spolu s chocholouši, zvonky, konopkami a stehlíky zde nacházeli potravu i hnízdní možnosti. To vše v posledních desetiletích zmizelo jak pára nad hrncem...

Boucháš petardy? Stresuješ a zabíjíš!

Uvolněnou niku po vrabci domácím obsadil vrabec polní. Ten přespává v dutinách (šachtách zateplení po strakapoudovi), podobně jako sýkory, takže při explozi se jen přikrčí, avšak úkryt logicky neopustí. Zatímco v keři nocujícího vrabce domácího rána vyplaší a on odletí a sedne poblíž. To šlo pozorovat za dne v časech, kdy vrabčáků bylo ještě dost a s petardami se začínalo. Po ráně z ruční „bouchačky“ hejno přeletělo cca o sto metrů dále, do jiného hustého keře, kde se skrývají před krahujcem. Avšak při opakovaných nočních salvách každá rána vrabce nutí k úniku, a to až do doby, kdy padne vyčerpáním.

A tyto noční přelety jsou možná důvodem úbytku i jiných druhů ptáků, o kterých se píše výše. Ohlušující opakované petardy vyženou z města i kachny divoké, stačí se pár dnů po silvestru projít kolem míst, kde normálně nocují, ani „obávaný“ světelný smog od pouličních lamp jim nevadí...

Ony jsou zvyklé létat v noci, a to i poměrně daleko, ve městě jsou především kvůli větší bezpečnosti před predátory (výr, jestřáb, liška). Avšak vrabec domácí je doma ve městě, při opakovaných petardách zmateně přeletuje v rámci svého nevelkého okrsku, dokud nezkolabuje.

Budky mají, i celoroční příkrm, přesto nejsou...

Oponenty, kteří se nadechují k reakci, jestli za úbytkem/vymizením vrabce nestojí spíše absence potravy a hnízdních příležitostí, mohu ubezpečit, že nikoliv. Více než deset let jsou mezi činžáky v parkové zeleni rozvěšeny budky pro vrabce, kteří je však neobsazují – jen koňadra, lejsci bělokrcí a brhlík. Na okně denně doplňuji slunečnici a vločky, kde nejčastějšími hosty jsou vrabci polní, kosi, koňadry, modřinky, strakapoudi a brhlík. Občas nějaký vrabec domácí na potulce sem zavítá, ale s očekávanou posilou se nikdy nevrátí.

Je tedy namístě se vážně zabývat těmito souvislostmi. Silvestrovská kanonáda a oblaka kouře nejenže poškozuje sluch a krevní obraz, ale v případě neinformovaných drobných pěvců se často jedná o smrtnou událost.

Výmluvě, že je to „součást naší kultury“, nevěří ani sami zastánci tohoto novodobého barbarství. Vánoční svátky jsou svátky klidu, a měly by jimi být i o silvestrovské noci, kdy má být slyšet jen bouchání šampaňského a slavnostní přípitky.

A pokud někdo si přeje hluk z petard, není problém si to dopřát z přehrávače se sluchátky na uších. To, co jednoho „baví“, desítky či stovky dalších obtěžuje, leká a děsí. Naučme se tedy brát ohled na živou přírodu nejen v národních parcích, ale i ve městech. A mnohde se dočkáme nečekaných návratů dříve běžných druhů.

