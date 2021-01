Martin Konvička: Pestrost, nebo dění? Zcela falešné dilema

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Adam Diviš 2012

„Narážíme zde na ten kruciální problém, zda chránit biodiverzitu, nebo přírodní procesy. I mezi ochranáři jsou lidé, kteří upřednostňují ochranu přírodních procesů, i když povedou k degradaci biodiverzity,” pronesl v soukromé konverzaci Radek Hejda z AOPK ČR.

Kolegovu poznámku o „přírodních procesech“ bych ani neregistroval, kdyby mě krátce předtím neoslovil šéf významného ochranářského sdružení. Prý je třeba urychleně napsat něco o přírodních procesech, neboť se z nich stává univerzální výmluva, kterou lze v ochraně přírody rozmělnit lecjakou bohulibou snahu – od obnovy pastvy na vysokohorských holích po otevírání korunového patra v nížinných lesích. A už nějaký čas si na „procesáře“ stěžuje kolega Dr. Lukáš Čížek, o jehož erudici a zápalu nemůže být sporu.

Sluší se připomenout, kde se adorace „přírodních procesů“ vlastně vzala (v češtině nemá ani wikipedické heslo, google mezi prvými odkazy nabízí rozhovor s jiným zasloužilým ochranářem). Pro vysvětlení se vrátím do zimy 1996/7. Česká ochrana přírody tehdy žila Šumavou, mladým národním parkem, kde se rozbíhala gradace lýkožrouta smrkového. Spor se vedl o tehdejší jádrové zóny, jejichž rozlohu lesnicky orientované vedení parku krátce předtím drasticky osekalo – se zdůvodněním, že byly vytýčeny příliš velkoryse a zahrnuly i „neklimaxové“ či „nestabilní“ lesní partie.

Kůrovec ale gradoval i ve zmenšených jádrových zónách (které již měly být „stabilní"), na stole byly plány na jeho další asanaci. Jednou takovou lokalitou měl být Trojmezenský prales, který posléze ubránila blokáda organizovaná Hnutím Duha.

S odstupem čtvrtstoletí to působí předpotopně, ale ekologický mainstream raných 90. let skutečně věřil, že pohromy typu gradace kůrovce mohou postihnout jen lokality, s nimiž je něco v nepořádku. Pojmy jako „ekologická stablita“ figurovaly v zákonech a vyhláškách, posláním chráněných území bylo o ně pečovat („zvyšovat stabilitu“).

Zahraniční články a knihy o disturbanční dynamice se četly jako podvratná literatura. Velkoplošná přírodní disturbance zpochybňovala dosavadní ochranářskou doktrínu, a tím i existenci národního parku.

Tenkrát se sešla spiklenecká porada v prostorách Průhonického zámku. Coby vědeckého eléva mě na ni přizval již zesnulý Karel Spitzer, člen vědecké rady parku. Připravovala se argumentační a komunikační strategie pro zastavení asanačních plánů.

Samozřejmě jsme věděli, že na Šumavě chceme udržet co největší úseky potenciální „divočiny“ bez tahačů s kulatinou a harvestorů, nerušený vývoj stanovišť, divadlo sukcesních změn. Jenže co sdělit veřejnosti?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lesy ČR Divoká příroda v pralese Boubín.

Byl to, pokud se nemýlím, František Krahulec, pozdější ředitel Botanického ústavu AV ČR, kdo poprvé vyslovil pojem „přírodní procesy“ coby elegantní komunikační zkratku. Měl výborný odhad, ten pojem se rychle ujal – a zachránil kusy Šumavy před vykácením.

Případ Šumavy záhy ukázal, že spontánně působící přírodní procesy (či „disturbančně-sukcesní dynamika“) mohou poskytnout nejen pozoruhodnou podívanou, ale i prostor pro biodiverzitu – stačí zmínit studie týmu J. Mullera o osidlování ploch regenerujících po narušení specializovaným hmyzem a dalšími organismy (klasikou je Biodivers. Conserv. 17: 2979-3001, 2008) nebo práce M. Svobody a kolegů o dynamice horských smrčin (např. Čada et al., Forest Ecol. Manag. 363: 169-178, 2016).

V zásadě jde o to, že každý druh schopný osídlit kombinaci klimatických, půdních, vlhkostních a dalších podmínek charakterizujících to které stanoviště, má nějaké sukcesní optimum. Může jít o druh pionýrský vyžadující čerstvé narušení, nebo o druh pozdně sukcesní, nebo o cokoli mezi tím.

Necháme-li někde volně „řádit“ všechny představitelné disturbanční faktory a všechny následné sukcesní trajektorie, dosáhneme dynamické koexistence druhů různých sukcesních stádií. To ale neznamená, že můžeme přírodní procesy povýšit na svatý grál, který by coby ideové zdůvodnění ochrany přírody nahradil z trůnu sesazenou ekologickou stabilitu.

Provořadým posláním ochrany přírody je udržet biologickou rozmanitost našeho světa. Sebeúžasnější přírodní procesy totiž umíme pomocí techniky nahradit – třeba motorovou pilou, buldozerem, umělou záplavou, odstřelem svahu, krabičkou zápalek, nebo naopak výsadbou dřevin, oplocováním lokalit, transfery rostlin a živočichů.

Co neumíme nahradit, jsou druhy jako takové, často unikátní genetické adaptace jejich populací a interakce mezi druhy nazvájem. I „průhoničtí spiklenci“ měli při zavádění pojmu přírodní procesy na mysli především biodiverzitu.

V případě šumavských horských lesů spolu šly disturbanční dynamika a ochrana biodiverzity ruku v ruce. To však zdaleka není pravidlem pro všechny typy biotopů a všechny lokality. Účinnost spontánní disturbančně-sukcesní dynamiky k udržení přírodní rozmanitosti závisí na několika hlediscích.

Aby disturbančně-sukcesní dynamika plnila svou funkci, potřebuje dostatečný prostor. Jak velký, to se odvíjí od typu stanoviště, od prostorového rozsahu pro něj typických disturbancí, a také od obvyklé disperzní či rekolonizační schopnosti asociovaných druhů. Což je mnoho neznámých. Snad pomohou příklady.

Máme-li udržet faunu a flóru lesů montánního („smrčinového“) pásma s jeho velkoplošnými gradacemi podkorního hmyzu, potřebujeme chráněné plochy větší, než třeba v pásmu submontánním („jedlobučině“), kdy by běžná disturbanční dynamika byla spíše drobně plošková.

Foto | Geodis, 2018 / Seznam.cz Velikost ploch chráněné přírody se liší podle typu pásem a podle jednotlivých druhů.

Jenže pokud nám spíše než o kus konkrétní jedlobučiny jde o diverzitu celé podhorské krajiny, potřebujeme území mnohem větší – protože k takové krajině patří i divočící řeky, záplavy, sesuvy svahů a podobně. Ani na Šumavě – v největším relativně volném území u nás – nestačí bezzásahový režim v části lesů zajistit např. vznikání nových mokřadů. Národní park proto přistoupil k hrazení starých lesních meliorací. Nikdo tam ani nezkouší nastartovat bezzásahovou dynamiku kopytníků, jejich potravy a jejich predátorů. A na většině území ČR máme chráněná území mnohem drobnější, byť společně tvoří více či méně hustou síť.

Protože se ochrana přírodních procesů dostala do ochranářského myšlení po vlivem dění na Šumavě, je obsah onoho pojmu v tuzemském ochranářském myšlení poněkud zploštěn. Historie zde začíná poměrně nedávno, s pronikáním prvních kolonistů do pohraničního hvozdu někdy ve vrcholném středověku. I za tu krátkou dobu zvládli lidé proměnit většinu šumavských lesů, odlesnit rozsáhlá území, transformovat říční síť, dočasně až zcela vyhubit velké predátory a některé kopytníky, a jiné kopytníky (domácí skot, ovce atd.) sem vnést. Byla to vlastně historie v zásadě prostinká. Po staletích postupného osidlování nastalo necelé století (od poválečného odsunu) postupného návratu k přírodnějším poměrům.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Köpping / Česká krajina Zubry nahradil v krajině domácí skot.

Jenže ve většině Evropy je transformace přírodních biotopů tak starého data, že se mnohdy jen dohadujeme, jaké disturbanční faktory zde působily a jak ovlivňovaly dynamiku stanovišť, společenstev a populací. Čtenář už zajisté čeká, že budu psát o drastické decimaci megafauny v průběhu svrchního paleolitu (na přechodu od doby ledové k holocénu). Mohli bychom jít ještě hloub, protože žijeme v interglaciálním období a většina nás obklopující bioty (jejíž nemalou část se snažíme chránit coby ohrožené druhy), je mnohem starší než poslední glaciální cyklus.

Současná středoevropská biodiverzita se vyvinula se v ekosystémech spoluutvářených dávno ztracenými velkými zvířaty, a kdyby činnost těchto zvířat plynule nenahradil člověk, dávno by zde nebyla (Feurdean et al., Biol. Conserv. 228:224–232, 2018). Je však záhodno zmínit i abiotické faktory, působící s těmi biotickými v synergii – zejména oheň a vodu.

K historickému hledisku patří i to, že ochrana přírody jako obor se konstituovala ve specifické fázi vývoje krajiny – někdy za vrcholící agrární a průmyslové revoluce. Před očima prvních generací ochranářů mizela různorodá „barokní krajina“, jejíž fragmenty se staly etalonem ochrany bezlesí. Současně to bylo několik generací po tereziánsko-josefských reformách, jež vytyčily ostrou hranici mezi lesem a bezlesím (stabilní katastr) a zahájily zánik řady do té doby běžných typů krajiny typu lad, písčin, vřesovišť či otevřených lesů (lesní patenty).

S velkým zjednodušením můžeme tvrdit, že většina našich chráněných lokalit má za sebou poměrně dlouhý procesy uniformizace a degradace. Těm ochrana přírody tu úspěšně (mokřady, stepní trávníky, písčiny), tu zase dost bezzubě (lužní a chlumní lesní porosty) čelí prostřednictvím aktivní péče.

Představa, že opuštění od této péče povede bez volné pastvy velkých zvířat, bez požárů či bez podobných faktorů k nastartování „přírodní“ disturbančně-sukcesní dynamiky, je v lepším případě naivní, v horším pak farizejsky škodlivá.

Nezměnila se jen struktura krajiny, ale i její „chemismus“. A nemám na mysli jen tolik dnes populární skleníkové plyny, ale i mnohem vyšší spady atmosférického dusíku (který vede spolu s vyšším CO2 k rychlejšímu růstu rostlin a agresívnějšímu prosazení eutrofní vegetace), rezidua pesticidů v nejrůznějších kombinacích, a četné další jevy.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | cheesechoker / Flickr Křídlatka umí dobře využít nadbytek živin v půdě, poměrně agresivně se tedy prosazuje v krajině.

To vše v souhrnu způsobuje, že mizí oligotrofní druhy a společenstva, sukcesní trajektorie po dnešních narušení jsou jiné, než by byly před pár desetiletími, mnohé biotopy rychleji zarůstají a snesly by intenzivnější pastevní zátěž, než v minulosti.

„Samovolným vývojem“ pod záminkou ochrany procesů sice mohou vznikat pozoruhodné a dříve netušené kombinace druhů a interakcí, ale nic nám nezaručí, že si v nich najdou místo všechny ohrožené a ustupující druhy.

se prolínalo dosavadním textem. Přírodu chráníme kvůli tomu, co je v ní ustupující a vzácné (to nevzácné se ochrání samo, nepotřebuje nás k tomu).

Formální ochranou nejcennějších chráněných území typu národních parků, jádrových zón CHKO nebo největších přírodních rezervací a památek na sebe společnost vzala závazek, že to ustupující a vzácné „nenechá zahynouti“, že to přenechá dalším generacím. Při vědomí takového závazku prostě nelze dělat kompromisy mezi „procesy“ a „biodoverzitou“. Tam, kde „procesy“ efektivně nastartují disturbančně-sukcesní dynamiku a půjdou ruku v ruce s ochranou biodiverzity, je pro ně jednoznačně místo.

Nesmíme si však na ně hrát tam, kde chybí klíčoví disturbanční činitelé (v našich podmínkách nejčastěji velcí kopytníci), nedovoluje to příliš malá rozloha území, nebo by to ohrozilo příliš zranitelné populace ohrožených a chráněných druhů.

Takže pokud už chceme „přírodní procesy“ prosazovat, prosazujme ruku v ruce s nimi obnovu populací velkých kopytníků a šelem, stejně jako obnovu vodních, požárových aj. režimů na dostatečně velkých územích.

Na závěr dlužno poznamenat, že plně chápu badatelsky orientovaný zájem některých kolegů tu a tam obětovat nějaké ty citlivější druhy, nechat to či ono území „bez lidských zásahů“ a sledovat, co to udělá. I taková striktně bezzásahová, možná dokonce oplocená referenční území ochrana přírody potřebuje. Neměly by však být ústřední prioritou či vlajkovou lodí ochranářských snah. Tou musí naopak být udržení, ochrana a nakonec i „expanze“ přírodní rozmanitosti nejen ve stávajících chráněných území, ale i v nechráněné volné krajině.

