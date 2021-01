Lukáš Čížek: Informační válka o lužní les I: Proti nám a za naše peníze?

Foto | Lukáš Čížek Obrázek 1: „S přírodou se nemůžeme přetlačovat. Přírodu musíme pochopit...“ (Lesy ČR, moto programu Soutok všem). Nezbytným předpokladem k pochopení přírody lužních lesů je zřejmě její rozfrézování na co nejmenší kousky. A občas také vkusné doplnění výsadbou hybridních topolů...

Soutok, Moravská Amazonie, jihomoravské luhy. Tak bývají nazývány přírodně nejbohatší lesy u nás a ve střední Evropě. Táhnou se jihovýchodním cípem Moravy od Pálavy po Hodonín. Téměř celé je vlastní náš stát. K jejich ochraně nás váží mezinárodní dohody i fakt, že bez ní veškerá prohlášení o ochraně přírodní rozmanitosti naší země duní prázdnotou.

Přesto právě tady zabírají chráněná území podstatně méně místa, než v hlavním městě Praze. Proč? Nikomu to neříkejte, ale může za to dinosaurus. Řve jako motorové pily a zanechává obdélníkové stopy o rozloze dvou hektarů. Kam šlápne, často nezbudou ani pařezy (Obr. 1). Se zákony si hlavu zrovna neláme, dupe i tam, kde by opravdu neměl (Obr. 2). Žere hlavně dřevo, na Soutoku slupne i stovku hektarů lesa téměř na posezení (Obr. 3).

Foto | Lukáš Čížek Obrázek 2: Spory o frézování pasek na Soutoku se táhnou roky. Některé detaily technologie přípravy půdy se změnily, ale výsledkem je vždy nakonec oraniště o rozloze 2 ha, eldorádo invazních druhů a zničené chráněné rostliny, obojživelníci i stanoviště řady chráněných druhů hmyzu. Zde byla dokonce frézována paseka v ochranném pásmu národní přírodní rezervace Ranšpurk.

Ještě nedávno dělal vše, aby nás do našeho lesa nemusel pustit. Teď si s pomocí marketingových kouzelníků nasazuje hebounký kožíšek, lísá se a říká: „Soutok patří také Vám!“, nebo „O Soutoku je třeba mluvit – veřejně, otevřeně a společně.“ A také „S přírodou se nemůžeme přetlačovat. Přírodu musíme pochopit…“ Dinosaurus se teď tváří jako roztomilý kocourek.

Máme mu ale věřit? Citlivě prý pečuje o přírodu tam, kde jeho motorové pily, půdní frézy a hektolitry Roundupu likvidují, co se dá. Bez něj by prý na Soutoku žádná příroda vlastně ani nebyla. Kdo tvrdí něco jiného, údajně „pracuje s fakty velmi selektivně a bez širších souvislostí“. A vůbec je to vše jen „poplašná a zavádějící kampaň“. Nadzvedněme kožíšek, a prohlédněme si diluviálního tvora, který se teď tváří jako velký dobrák.

Foto | Geodis, 2018 / Seznam.cz Obrázek 3: Obnovní blok v oboře Soutok. Mladé porosty je v oboře třeba chránit před zvěří. Aby ušetřily za pletivo, oplotí státní Lesy až stovky hektarů lesa, uvnitř vytvoří šachovnice pasek nebo paseky oddělují žebry. Standardní velikost obdélníku (paseky) je 2 ha.

Lužní lesy potřebnou ochranu nemají. Z jejich přírodního bohatství už 150 let ukusuje moderní lesnictví, které téměř dokonalo proměnu světlých hájů a rozvolněných luhů s pestrým podrostem na stejnověké plantáže plné invazních rostlin. Mechanizace a chemizace přidala dlouhá desetiletí buldozerů, půdních fréz, herbicidů a dalších prostředků, které do lesního hospodaření v rámci „boje s přírodou“ zavedli většinou komunisté, a jsou dnes podobně moderní jako Trabant.

Rychle mizí starší porosty, protože hladové motorové pily do krajiny luhů vykusují stahektarové šachovnice pasek a mlazin. Část zdejší přírody doplácí i na prostý nedostatek potřebné péče, mizí mohutné, staré stromy, památka minulých způsobů hospodaření a jediný domov stovek druhů vymírajících tvorů (Obr. 4). Ochrana přírody i odborná veřejnost se už desítky let marně snaží prosadit citlivější přístup k přírodnímu bohatství Soutoku.

Mnoha částem přírodního bohatství Soutoku se krátí čas, trpělivost proto dochází ochraně přírody, odborné veřejnosti i místním. Stále intenzivnější a důraznější snahy o reálnou ochranu Soutoku, i jejich podpora napříč společností, rozhýbaly i správce území, státní podnik Lesy České republiky. Zejména jejich tiskové oddělení. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství spustily kampaň „Soutok všem“. Údajně „se všemi“ chtějí vést „otevřenou diskusi“ o tom, jak pečovat o lesy, které už celá desetiletí svým necitlivým přístupem poškozují a po celou tu dobu odmítají požadavky na ochranu jihomoravských luhů a citlivější hospodaření v nich. Stejný podnik, který si před pár lety prosadil významná omezení vstupu veřejnosti do obory Soutok, teď prý chce zabránit tomu, aby si Soutok uzurpovala nějaká uzavřená zájmová skupina. Že by se Lesy ČR chytily za nos?

Foto | Jan Miklín / Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Obrázek 4: Mohutné duby ze Soutoku rychle mizí. Jsou památkou světlých lesů a minulých způsobů hospodaření, intenzivní lesnictví takové stromy nepěstuje. Hynou věkem, kvůli suchu, v lese je navíc zabíjí zástin mladších stromů. Náhrada za ně není.

Nejen autorovi tohoto textu by tím udělaly obrovskou radost. Ale Lesy ČR se o vládu nad Soutokem dělit nehodlají. Právě proto teď vynakládají velké úsilí i peníze z erární pokladny, aby nás přesvědčily o opaku. Proč by jinak utrácely miliony za mediální kosmetiku? Proč by jinak „otevřená diskuse“ v jejich podání byla otevřená jen někomu? Podívejme se, co může nebo má skrývat magie mediálních stratégů, kteří teď usilovně plní média a zejména sociální sítě Soutokem a nevídanou vstřícností k lidem i k přírodě. Nakolik je tato vstřícnost reálná? Vycházejme z toho, že lesy vlastněné státem jsou naším společným majetkem. Peníze na ně vynaložené nebo získané jejich správou jsou skrze státní pokladnu spojeny s našimi peněženkami. Zrekapitulujme dosavadní dění a podívejme se, co pro nás správci našich lesů za naše peníze nachystali.

Ne, následující text nebude o přírodě. To podstatné o lužních lesích, jejich biologickém významu a ochraně se zájemci dozvědí například zde: https://soutok.nature.cz/. Tento text bude o peripetiích snah o ochranu jednoho území, které, bohužel, mnohem více než o Soutoku vypovídají o nás, o fungování našeho státu, jeho schopnosti naplňovat vlastní závazky, hájit veřejný zájem a spravovat veřejné statky. Problém ochrany Soutoku se táhne desítky let, aniž by se kamkoli pohnul. A rozjíždí se další kolo. Čtenář sám nechť posoudí, co mu mediální strategie Lesů ČR a Ministerstva zemědělství připomíná. Na každý pád je to docela jízda. Platíme ji my, penězi i přírodním bohatstvím naší země.

Pokračování textu vyjde v následujících dnech.

