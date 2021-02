Lukáš Čížek: Odpověď profesoru Petru Maděrovi

Foto | Lukáš Čížek Vyfrézovaná paseka s tabulí naučné stezky „Lužní les“ představuje exotický ořešák černý jako kousek Ameriky na Moravě. Dle piktogramů zde není žádoucí trhat kytičky, rušit ptáčky ani si zpívat. Ředitel biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. představuje výsledek frézování slovy: „Půdní povrch zůstává obvykle netknutý.“

Prosím bez urážek

Děkuji profesoru Maděrovi za reakci . V textu , na který reaguje, nebylo mým záměrem nikoho urazit ani zpochybnit objektivitu výzkumů zúčastněných vědců. Práce mnoha z nich si totiž vážím. Velmi pečlivě jsem proto volil slova a doufám, že z textu je to zřejmé. Pokud ne, pak se omlouvám. Vyslovené obavy souvisejí s „komunikační strategií“ v rukou podivně fungující o.p.s. BR Dolní Morava a tím, jak výsledky výzkumu použijí Lesy ČR.

Spojení se zmíněnou o.p.s. o výzkumu profesora Maděry nevypovídá. Proto jsem také nenapsal ani se nepokoušel naznačit, že jej členství v radě o.p.s. „diskvalifikuje dělat nezávislý a objektivní výzkum“. Přesto mi toto tvrzení podsouvá a označuje je za „osobní urážku“. Prosím profesora Maděru, ať najde a cituje větu nebo pasáž, kde něco podobného tvrdím nebo naznačuji. Má již předem mou omluvu.

Maděra: frézování pasek do biosférické rezervace nepatří

Výzkum Soutoku, placený Lesy ČR, nezávislý být nemůže, protože Lesům ČR na jeho vyznění záleží. Objektivitu profesora Maděry jsem nezpochybnil a nemám k tomu důvod. Jako spoluautor čerstvé studie o vegetaci Soutoku profesor Maděra s užitím standardních vědeckých metod plně potvrzuje obavy týkající se frézování. Ukazuje totiž, že mechanická příprava půdy (dnes frézování, dříve buldozer) přispívá k šíření astřičky kopinaté a dalších invazních rostlin, ovlivňuje složení podrostu na desítky let, snižuje rozmanitost podrostu, určuje pokryvnost a početnost nepůvodních druhů, a že na plochách s přípravou půdy déle přežívá vyšší procento nepůvodních rostlin. Rovněž konstatuje, že: „environmentální politika a lesnický management jsou v biosférických rezervacích v konfliktu“. Profesor Maděra se spolupracovníky tak ukázali rozměr problému, o kterém se léta diskutuje. Věřím, že se svými závažnými a vědecky podloženými poznatky seznámí BR Dolní Morava o.p.s. a zejména LZ Židlochovice. A těším se, že frézování bude konečně brzy ukončeno alespoň v jádrové a nárazníkové zóně BR.

Prosby na závěr

Budou-li výzkumy profesora Maděry, placené Lesy ČR, stejně objektivní a s jasnými závěry, jako ten citovaný, nemáme se čeho bát. Jen si dovolím poprosit, aby nás co nejdříve informoval, jak na jeho zjištění reagoval LZ Židlochovice a jaký postoj k frézování zaujímá o.p.s. Jako místopředsedu správní rady BR Dolní Morava, o.p.s., jej prosím, aby se zasadil o urychlené zveřejnění zonace této BR. Její znalost lesníkům umožní omezit frézování v místech, kde to pravidla fungování biosférických rezervací vyžadují. My ostatní získáme možnost ověřit, zda BR Dolní Morava funguje tak skvěle, jak tvrdí její zastánci.

