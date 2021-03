Otakar Pražák: Na Soutoku od sekyry a motyky po frézu

Foto | Lukáš Čížek Spory o frézování pasek na Soutoku se táhnou roky.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Již v prehistorických dobách byly lesy kolem dolních toků řek Moravy a Dyje ovlivňovány činností člověka. Lužní lesy poskytovaly dřevo na výstavbu příbytků či dokonce železnice, byly zdrojem paliva a cenné suroviny pro další zpracování. Někdy od poloviny 18. století začali lesníci v lesích intenzivně hospodařit, zakládat nové porosty a postupně tak vytvořili, kromě jiných přírodních hodnot, také oblast unikátního krajinného rázu.

Od roku 1990 se stávají lužní lesy na Soutoku předmětem zájmu ochranářské veřejnosti. Mezi první požadavky lze zařadit snahy o zrušení obory včetně odstranění oborního plotu. Bezprostředně poté následoval požadavek, směřující k výraznému snížení stavů jelení a daňčí zvěře. Prakticky celá devadesátá léta lze charakterizovat snahami o rozšíření CHKO Pálava. Bez projednání s lesníky a vyjádřením jejich souhlasu, se od roku 2005 stává Soutok součástí Natury, přičemž tento bezprecedentní akt lze považovat za jeden z nosných argumentů pro záměry vyhlášení území za zvláště chráněné lokality. V listopadu minulého roku je, pod nátlakem různých ochranářských iniciativ, uzavřena rámcová dohoda mezi Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody, o obnově dubových porostů prosvětlováním na ploše 780 ha lužních lesů.

Jedním z posledních požadavků je ukončení plošné mechanické přípravy půdy formou frézování pasek. Na webových stránkách SILVARIUM.CZ, ze dne 2. března 2021, v diskuzi k mému příspěvku v Ekolistu „Proč je Biosférická rezervace Dolní Morava trnem v oku?“ se rozepisuje anonymní čtenář, schovávající se pod mailovou adresu, o svém subjektivním pohledu na frézování pasek. V závěru článku „Celoplošná příprava v lesích a její důsledky pro biodiverzitu“ autorů Lukáš Čížek, Jan Roleček a Jiří Danihelka, zveřejněného v časopisu Živa č.6/2007, uvádějí jeho zpracovatelé následující: „Celková fyzická destrukce lesního podrostu způsobuje šíření invazních druhů, rovněž změny nutričních poměrů v půdě nahrávají invazním a nitrofilním ruderálním druhům rostlin a ovlivňují budoucí směr sukcese vegetace. Celoplošná příprava půdy tak dlouhodobě nebo možná i trvale mění lesní vegetaci a škodí populacím ohrožených a chráněných druhů rostlin. Pro mnohé živočichy jsou paseky hlavním nebo jediným prostředím, kde mohou přežívat. Je zřejmé, jaký bude jejich osud, jestliže je připravíme i o toto poslední útočiště.“

Frézování pasek v lužních lesích je z hlediska řady dopadů na flóru a faunu určitě diskutabilní. Málo se však hovoří a píše o tom, co této novodobé technologii předcházelo. Lesy měkkého luhu s malým zastoupením dubu se začaly obnovovat na velkých pasekách, kde se prodalo veškeré dříví včetně vyklučených pařezů. Sekyrami a motykami je místní lidé klučili z hloubky až jednoho metru. Suché dobře hořely, ale protože na nich ulpívaly zbytky hlíny, musely se při dalším rozřezávání častěji brousit pily. Ostatní zbytky dříví se z pasek beze zbytku odklidily a spálily v kamnech. Na takto připravených plochách se vysévaly žaludy a v meziřádcích se polařilo. Sázely se brambory a krmná řepa. Pěstování uvedených plodin se neobešlo bez ručního okopávání a ošetřování postřiky proti škůdcům - tehdy rozmanitou škálou insekticidů včetně přípravků s vysokým obsahem DDT (velmi málo se ještě vědělo o jeho negativních účincích na lidské zdraví). Popsaný jednoduchý princip umělé obnovy lesa se udržel v lesích na Soutoku až do konce osmdesátých let dvacátého století. Umožňoval to permanentní zájem o dříví a zemědělskou půdu. Velikost pasek byla na lužních stanovištích většinou na horní hranici 5 ha, kterou tehdy zohledňoval platný lesní zákon.

S postupem elektrifikace a plynofikace se zájem o palivové dříví postupně snižoval. V minulosti tolik žádané pařezy, které se výhodně prodávaly, začaly být klučeny těžkou mechanizací a ukládány do valů, nebo tzv. pohřbívány. Přibližně od roku 2000 se při přípravě pasek před zalesněním používají štěpkovací frézy.

Kritici frézování pasek v lužních lesích, snad z neznalosti či záměrně, opomíjejí historii jejich pěstování. Nevnímají ani to, že zásadní změna přišla po eliminaci povodní, kterým již čtyřicet let, až na výjimky, úspěšně brání vodohospodářské úpravy. Lužní les zcela zbavený záplav přestává být lužním lesem a postupně se mění v jiný ekosystém. Pro mnohé rostliny a živočichy se podmínky v těchto lesích zásadně změnily.

Pokud frézování pasek způsobuje negativní změny v půdě, šíření invazních a nitrofilních ruderálních druhů rostlin včetně likvidace posledních útočišť bezobratlých, tak každoroční povodně způsobovaly tyto „katastrofy“ v nesrovnatelně větším měřítku a daleko častěji.

reklama