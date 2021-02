Lukáš Čížek: Legrace temně zelená

Foto | Nikola Rahmé Krasec dubový patří k našim nejohroženějším broukům. Mohutné duby, v jejichž holém, tvrdém a suchém dřevě se jeho larva vyvíjí, moderní lesnictví nepěstuje. Krasec proto obývá hlavně stromy, kterým daly vzniknout dávno opuštěné způsoby hospodaření, hlavně lesní pastva

Kde se můžou hodit „nezávislé“ výzkumy, které Lesy ČR platí? To naznačuje jejich facebookový post ze začátku listopadu 2020: „Postupně v rámci lokality Soutoku vymezíme bezzásahová území všude tam, kde to má smysl. Ve spolupráci s odborníky pečlivě vybereme ekologicky nejcennější oblasti. “Skvělé, že? Jenomže odborníci už „ekologicky nejcennější“ plochy dávno vybrali, včetně vymezení bezzásahových území.

Jde o síť přírodních rezervací a památek, jejíž návrh připravila Agentura ochrany přírody a krajiny v roce 2014. Ze 13 000 ha jihomoravských luhů navrhují nově k ochraně 4 950 ha, tedy 38 % rozlohy. Vyhlášena dosud není žádná z navržených „rezervací“. Nejblíže vyhlášení, což ale vůbec nemusí znamenat blízko, jsou dvě největší, a to národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy (451 ha) a národní přírodní památka Soutok (3 105 ha). Prvá má být převážně bezzásahová, druhá obhospodařovaná, jen citlivěji než doposud. Vyhlášení blokuje resort Ministerstva zemědělství, nepomáhá ani poněkud váhavý přístup Ministerstva životního prostředí.

Zdroj | Podkladová mapa: Geodis Územní ochrana jihomoravských lužních lesů je v současné době naprosto nedostatečná. Přírodní rezervace a památky pokrývají necelá 2 % rozlohy evropsky významných lokalit (EVL) Niva Dyje a Soutok – Podluží. Návrh státních ochranářů zabírá 38 % rozlohy, na naprosté většině se ale bude hospodařit (PP a NPP). Návrh Lesů ČR z roku 2017 je podobně nedostatečný, jako stávající stav. Jejich návrh z roku 2019 působí na první pohled lépe. Má ale jisté mouchy, některé dokonce s potenciálem vyvolat mezinárodní konflikt. A zcela pomíjí západní část území (EVL Niva Dyje), kde zbývá nejvíc starších, tedy těžitelných porostů.

Státní podnik Lesy ČR v r. 2017 připravil vlastní návrh „sítě rezervací“. Týká se polesí Soutok a Tvrdonice, tedy asi dvou třetin jihomoravských luhů. Z 5 630 hektarů lesa zde státní podnik navrhuje nově chránit jen asi 200 ha, tj. zhruba 3,5 %. Okatě nedostatečný návrh byl v r. 2019 přepracován. V nové verzi státní podnik přidal asi 400 ha lesa a skoro každou louku, která na Soutoku je. Dosáhl tak 1 118 ha nově navržených ploch. Číslo vypadá úctyhodně. Na první pohled...

Jako největší kus lesa k ochraně navrhují Lesy ČR národní přírodní památku Dúbravenská (106,73 ha). Při pohledu na leteckou mapu musí člověk uznat, že státním lesníkům nechybí smysl pro humor. Byť poněkud temný. Území jimi navrhované národní přírodní památky totiž bylo nedávno vytěženo, takže je pokrývá šachovnice pasek a mlazin.

Zdroj | Podkladová mapa: Geodis Letecký snímek s vymezením hranic navrhované národní přírodní památky Dúbravenská. Jde o největší kus „lesa“, který jsou Lesy ČR na Soutoku ochotny „obětovat“ přírodě. Šachovnici pasek a mlazin v návrhu charakterizují jako „Komplex (...) relativně mladších lesních porostů ...“

Těžko rozhodnout, zda tímto návrhem „Lesníci na Soutoku dokázali, že tradiční promyšlené lesnické postupy (...) nejsou v rozporu se zachováním cenných ekosystémů...“, nebo spíš ukazují, že „Bez úsilí lesníků by už dávno nebylo co chránit“, jak státní podnik vemlouvavě tvrdí na webu Soutok všem. Návrh národní přírodní památky Vyrubaný les, jak by se spíše měla jmenovat, dokonale ilustruje záplavu manipulativních tvrzení, jimiž v souvislosti s jihomoravskými luhy státní podnik zásobuje veřejnost.

Státní Lesy navrhují také národní přírodní památku Košárské louky. S rozlohou 285,7 ha, z nichž ale jen 273,4 ha leží na našem území. České státní Lesy zde totiž české ochraně přírody dávají k dispozici kus Dolních Rakous. Aktuální hranice vede zhruba středem zregulovaného toku Dyje. Lesy ČR ale částečně vycházely ze staré mapy, kde hranici mezi Moravou a Rakouskem určuje původní tok. Do rozlohy tak počítají nejen části rakouského území, které se po narovnání toku ocitly u nás, ale také výběžky původně našeho území, které připadly Rakousku. Toto „opomenutí“ se týká asi 12 ha rakouského území. Což je úhrnná rozloha téměř pěti nejmenších rezervací z návrhu státního podniku.

Zdroj | Podkladová mapa: Geodis Národní přírodní památky Kladnické struhy a Košárské louky z návrhu „sítě rezervací“ státních Lesů ČR z roku 2019. Uzounký proužek lesa mezi nimi ukazuje, že státní lesníci urputně bojují o každý strom. Hranice NPP Košárské louky, které kreslily Lesy ČR, se lesu vyhýbají velmi pečlivě. Nevyhýbají se ale dolnorakouskému území za řekou Dyjí (oranžově). Snad ve snaze opticky „nafouknout“ rozlohu chráněných území bez vlivu na dostupné kubíky dřeva Lesy ČR nerespektují nejen potřeby přírodních hodnot svěřeného území, ale ani státní hranice.

Zálibu ve starých mapách potvrzuje také další „přídavek“. Jde o 7 ha, o které byla před asi 50 lety zmenšena přírodní rezervace Skařiny nedaleko Mikulčic. V r. 1956 byla vyhlášena na ploše 13,24 ha, ale při regulaci řeky Moravy vzala většina jejího území za své. Zbylo necelých 6 ha, jak ukazují mapy, uvádí plán péče i lesní hospodářský plán. Přesto Lesy ČR ve svých návrzích „sítě rezervací“ z let 2017 a 2019 uvádějí původní rozlohu.

Neptejme se, kde Lesy ČR získaly odbornost k navrhování chráněných území. Motivace je však zřejmá. Jejich návrhy se sice prakticky míjejí s rozšířením a potřebami ochrany ohrožených organizmů, zato téměř neomezují hospodaření. A hlavně ukazují, jak by asi vypadala ochrana přírody ponechaná hlavně v rukou státních Lesů.

A jak spolu souvisí návrhy řídké „sítě rezervací“ a rozjíždějící se výzkumný projekt placený státními Lesy? Jak dlouho asi potrvá, než se objeví „odborně podložený“ nebo spíše „z objektivních výsledků z nezávislé vědecké studie“ vycházející návrh na bezzásahová nebo jiná území na Soutoku v podobě, která bude podstatně blíže návrhu Lesů ČR než státní ochrany přírody?

