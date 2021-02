   ;Martin Zajíček: Soutok – opravdu černá a bílá?

Foto | Lukáš Čížek Kdo hraje za černé, tedy temnou stranu síly, a kdo za bílé?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krátké zamyšlení Martina Zajíčka, vedoucího Odboru vnějších vztahů Lesů ČR, nad článkem Lukáše Čížka „ Informační válka o lužní les “, Ekolist.cz 27.1.2021.

Také poslední pokračování epopeje Lukáše Čížka na variaci … kterak zlý státní moloch všemožně a bezohledně brání ochráncům a ochranářům „chránit“ to, co zbylo po tři sta let trvajícím hospodářském plundrování „Moravské Amazonie“, nepostrádá řadu silných citových momentů.

Už popisek pod hlavní fotografií čtenáře nenechá na pochybách „kdo je kdo“ – v tomto případě „ti zlí“, dialogu nepřístupní, konzervativní a v mnoha ohledech myšlenkově a názorově zaostalí, každopádně však ke krajině bezohlední, pro něž je jediným kritériem veškerého konání bezskrupulózní zisk…

A kdo jsou naopak ti hodní.

Ti jediní, kteří to myslí s naší přírodou poctivě a kteří téměř vlastními těly brání státnímu kolosu v páchání nevyslovitelných špatností na tváři naší krásné české, v tomto případě moravské krajiny.

Možná teď trochu přeháním, ale jen trochu…

Takže popisek pod hlavní fotkou: „Vyfrézovaná paseka s tabulí naučné stezky představuje exotický ořešák jako kousek Ameriky na Moravě. Dle piktogramů zde není žádoucí trhat kytičky, rušit ptáčky a zpívat…“ A fotografie paseky „zničené“ frézováním, přípravou půdy pro vysázení nového lesa.

Každý čtenář má tedy hned jasno, kdo v „informační válce“, jak tuto veřejnou diskusi, po níž mimochodem ochránci a ochranáři tak dlouho volali, pojmenoval pan Čížek… kdo hraje za černé, tedy temnou stranu síly, a kdo za bílé.

Ovšem ani slůvko o tom, že lesníci už nějakou dobu od frézování v ekologicky nejcennějších lokalitách ustupují a hospodaří přírodě bližším a šetrnějším způsobem, včetně častějšího využití chladnokrevných koní při lesních pracích. Ani slovo v této souvislosti o nedávno uzavřené dohodě o hospodaření v oblasti Soutoku mezi Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR uveřejněné na tomto diskusním webovém portálu, z níž je preference přírodě blízkých způsobů hospodaření jasně patrná.

A možná ještě první věta Lukáše Čížka – autor zjevně sází na čtenáře, kteří si přečtou pověstnou první větu a popisek pod hlavní fotkou, vypovídá o záměru autora snad ještě lépe.

Věta to je úderná, efektní… a naprosto nepravdivá: "Lesy ČR by bez dotací neměly na provoz".

Nemilosrdné tvrzení. Až se nechce věřit, že by autor, čelní český entomolog, neznal veřejně přístupná, audity potvrzená a naprosto nezpochybnitelná fakta, která jeho tvrzení jasně usvědčují z přinejmenším zavádějícího dogmatismu.

Úmysl? Neznalost, ignorování faktů, které se nehodí? U vědce zarážející.

Státní lesy odvedly do státního rozpočtu za šest let více než třicet pět miliard korun. Odvedly je do téhož rozpočtu, z něhož se mimo jiné financují univerzity, vědecká pracoviště a nejrůznější granty, na nichž se autor článku mnohokrát podílel a jež mu umožňují vědeckou a další činnost.

Kůrovec, a s ním související nutnost obrovských investic do obnovy lesů, zisk podniku na pár let snížil, takže státní lesy musejí občas sáhnout i k externímu financování… což jak jistě pan Čížek ví, je v době mimořádných a nezbytných výdajů podobných astronomickému objemu pěstebního materiálu i práce nutné a žádoucí. Dělají to jednak proto, že jim povinnost obnovit lesy po největší kalamitě v novodobé historii ukládá zákon, ale i proto, že vysázet miliony sazenic vnímají stovky lesníků jako svou profesní povinnost. Stejně tak je nutné znovu zopakovat, že bez stovek milionů vynaložených na systém zavlažovacích kanálů a zavodňování, by v oblasti Soutoku prostě už žádný lužní les nebyl!

Panu Čížkovi však k vyjádření „jeho“ reality stačí jediná zavádějící a nepravdivá věta: "Lesy ČR by bez dotací neměly na provoz".

Takže tak…

A perlička na závěr, uvozená vlastním podtitulkem pana Čížka, který použil v posledním pokračování epopeje - „Nezávislý nebo objektivní?“:

Většinu svého článku pan Čížek věnoval kritice našeho grantu „Monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy“. O grant se ucházelo několik řešitelských týmů. Grantová služba vybrala podle veřejně dostupných kritérií jako vítěze tým vedený profesorem Petrem Maděrou z Mendelovy univerzity v Brně.

Pan Čížek kritizuje nejen samotný grant, ale rozhořčuje se i nad vítězem. Pan profesor Maděra je mimo řadu svých jiných aktivit totiž i místopředsedou Biosferické rezervace Dolní Morava, které se autor věnoval v předchozích dílech.

Bohužel už ale pan Čížek zapomněl uvést, že se o zmíněný grant, který svým ostrým perem kritizuje, také ucházel. A neuspěl. Důvod byl prostý a z pohledu vedení grantové agentury Lesů ČR, jejíž členové musí postupovat s péčí řádných hospodářů, rozhodně nepominutelný: nabídka skupiny pana Čížka byla o 560 230 korun dražší.

reklama