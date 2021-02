Lukáš Čížek: Státní Lesy o Soutoku nediskutují

Foto | Lukáš Čížek Nezaplavované vrcholky písečných dun zvané hrúdy, které nebyly zalesněny plantážemi borovic nebo ořešáků černých, hostí velmi bohatou stepní a lesostepní faunu a flóru a patří k biologicky nejcennějším částem Soutoku. Výsadba smrku pichlavého na nově zakládané plantáži vánočních stromků. Dúbravenský hrúd, 2007.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mediální odbor LČR uráží zaměstnance podniku?

Lesy ČR zvou na webu Soutok všem k diskusi o Soutoku slovy: „Páteří našeho programu pro oblast soutoku Moravy a Dyje (...) je diskuse se všemi zainteresovanými stranami“. Výzvu jsem přijal. Doufal jsem v korektní diskusi. Ale zejména v poslední reakci spoléhá reprezentant Lesů ČR místo faktů spíše na invektivy, manipulativní vyjádření a opakovaně se pokouší debatu vyhrotit. Těžko za tím vidět něco jiného, než nedostatek argumentů. Styl jeho reakce ukazuje, že Lesy ČR svou výzvu nemyslely vážně.Lesy ČR zvou na webu Soutok všem k diskusi o Soutoku slovy: „Páteří našeho programu pro oblast soutoku Moravy a Dyje (...) je diskuse se všemi zainteresovanými stranami“. Výzvu jsem přijal. Doufal jsem v korektní diskusi. Ale zejména v poslední reakci spoléhá reprezentant Lesů ČR místo faktů spíše na invektivy, manipulativní vyjádření a opakovaně se pokouší debatu vyhrotit. Těžko za tím vidět něco jiného, než nedostatek argumentů. Styl jeho reakce ukazuje, že Lesy ČR svou výzvu nemyslely vážně.

Fotografie rozfrézované paseky doplněná citací propagátora tohoto „vzorového“ hospodaření, rozhněvala vedoucího Odboru vnějších vztahů Lesů ČR natolik, že své kolegy (?) charakterizoval slovy: „dialogu nepřístupní, konzervativní a v mnoha ohledech myšlenkově a názorově zaostalí, každopádně však ke krajině bezohlední, pro něž je jediným kritériem veškerého konání bezskrupulózní zisk...“

Příčinou mohl být zjevný rozpor mezi realitou a slovy draze placeného „propagátora“. A to byla jen jedna fotka. Představte si, co „vzorové“ hospodaření dělá s přírodovědcem, který je už 20 let vidí naživo. Přesto si nic podobného tomu, co pan Zajíček napsal, ani nemyslím. Vůči lesníkům velmi urážlivá slova jsou slovy pana Zajíčka, která se mi zřejmě pokouší podsunout.

Manipulace

Co „vzorové” hospodaření dělá s přírodou ukazuje také studie, jejímž spoluautorem je profesor Petr Maděra. Jeho vítězství v grantové soutěži i členství v radě o.p.s. jsem v textu pouze konstatoval. Přesto pan Zajíček tvrdí: „rozhořčuje se i nad vítězem“. I tohle působí jako zjevná manipulace. Prosím, držme se řečeného.

Útěk ze Soutoku?

Pozoruhodná je věta: „Ovšem ani slůvko o tom, že lesníci už nějakou dobu od frézování v ekologicky nejcennějších lokalitách ustupují (...), včetně častějšího využití chladnokrevných koní...“

Pan Zajíček samozřejmě měl takové tvrzení podložit čísly. Jenže nemohl. Koně v lese na Soutoku totiž státní podnik využívá minimálně. A frézuje se vytrvale dál. Věta je pravdivá, protože se netýká Soutoku. Možná Krkonoš nebo v Německa. Pro naši debatu z ní plyne jen to, že Lesy ČR Soutok zřejmě neřadí mezi „ekologicky nejcennější“ lokality. A také, že v diskusi o Soutoku Lesy ČR ze Soutoku utíkají. Úplně stejně mi pan Zajíček může vyčítat mlčení třeba o zásluhách lesníků v Patagonii. Prosím, držme se předmětu diskuse a relevantních faktů.

Zdroj | Lesy ČR Skutečný, předběžný a předpokládaný hospodářský výsledek Lesů ČR, s.p., v letech 2019 - 2024. Dnešek a zítřek státních Lesů jsou dotace, možná úvěry a také dluhopisy...

Tři miliardy od státu, ale žádná dotace?

Věta „Lesy ČR by bez dotací neměly na provoz“ je dle pana Zajíčka „naprosto nepravdivá“. Vysloužil jsem si za ni řadu invektiv. Podle strategie rozvoje Lesů ČR (tabulky 5 a 6.1.) podnik od státu vloni dostal asi 3 miliardy korun. Největší položkou byla „kalamitní dotace“ 2,2 miliardy Kč. „Příspěvek dle nařízení vlády 30/2020“ činil další 0,25 miliardy. Stejný příspěvek, jen ve výši 0,5 miliardy ročně, budou Lesy ČR dostávat minimálně do roku 2024.

Zřejmě tato čísla mě podle pana Zajíčka „jasně usvědčují z přinejmenším zavádějícího dogmatismu“, neznalosti a „ignorování faktů“. Zároveň přiznává, že mám pravdu. Jen dotace a půjčky označuje eufemizmem „externí financování“. Zmíněná věta je tedy pravdivá. Bohužel. A po několik dalších let zřejmě bude podstatně pravdivější, než podstatná část tvrzení státních Lesů ČR na webu Soutok všem. Veškerá obvinění působí jako poněkud agresivní, marná snaha zastřít nepříjemnou skutečnost.

Což začít dialog?

Diskuse může být tvrdá, ale měla by být korektní. Reprezentant Lesů ČR, které po diskusi o Soutoku volaly, se v krátkém textu dopouští četných přešlapů. Profesionál podobné triky nepoužívá náhodou. Ukazuje, že Lesy ČR o žádný dialog o Soutoku nestojí, jen chtěly vyvolat dojem, že ho vedou. Škoda. Státní Lesy jsou velký podnik, vedle mnoha nešťastných a nežádoucích kroků také pro přírodu leccos dělají, a něco skutečně skvěle. Okatým až agresivním popíráním a upravováním reality (nejen) kvůli Soutoku tohle své úsilí bohužel značně devalvují. Ohrožují tak důvěru veřejnosti k lesnictví jako oboru, uvnitř oboru pak drolí zbytky důvěry v jeho vedení. Nestálo by za to začít skutečně diskutovat? Nejen o Soutoku. Už je nejvyšší čas.

reklama