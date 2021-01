Lukáš Čížek: Informační válka o lužní les II: Dohoda pohoda?

Foto | Lukáš Čížek Solitérní strom je nízký a stabilní „pořízek“ s rozložitou korunou, který rychle mohutní. Když zestárne, vydrží umírat i stovky let. Je proto ideálním domovem mnoha set druhů hmyzu, pavouků, lišejníků a dalších organizmů, které potřebují mrtvé, odumírající nebo osluněné dřevo malých i velkých průměrů (vpravo). Strom vystavený tvrdé konkurenci sousedů v hustém lese dimenzí solitéru nedosáhne. Bývá o 10-15 metrů vyšší, než solitér, tvarem často připomíná košťátko s dlouhou násadou. A když zeslábne, hyne většinou rychle. Na rozdíl od solitéru proto nabízí jen malé, stinné a proto chladné bydlení, většinou na krátkou dobu. Spektrum potenciálních nájemníků je proto podstatně užší (vlevo).

Na čem se dohodly Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny? - Na ploše asi 700 ha budou porosty určené k těžbě (starší 80 let a s převahou dubu) prosvětleny odstraněním asi 40 % jedinců, takže zbylé stromy budou mít šanci se změně podmínek přizpůsobit. - Podobně bude rozpracováno 80 ha lesa ve věku do 60 let. To umožní mladším stromům vytvořit rozložitou korunu a rychle mohutnět. - Velikost pasek by neměla přesáhnout 1 ha (dnes 2 ha) a mělo by na nich být ponecháno více stromů (na hektaru až 20-30 místo dnešních 10). - Lesy ČR vyčíslí náklady a ztráty na zisku, které budou uhrazeny formou újmy, tak jako doposud Cílem těchto opatření je zajistit náhradu za odumírající mohutné duby. Ty ke svému růstu a přežití potřebují prostor, který v hustém lese nemají. Prostředí rozhoduje o tom, zda 150 let starý dub bude na Soutoku vyčouhlý hubeňour s kmenem o průměru 50 cm, nebo velikán s kmenem silným i 1,5 metru. Od roku 2007 je při těžbách ponecháváno průměrně 10 stromů na hektar paseky, za což stát Lesům ročně platí 4-10 miliónů korun. Porost je ale většinou těžen naráz, takže podstatná část ponechaných stromů hyne kvůli náhlé změně podmínek. Přehledné diagramy ukazují, jak by měl po 50 letech vypadat les těžený klasicky a les obhospodařovaný podle návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny. Více o tom, čím jsou mohutné duby na Soutoku důležité, jak vznikly, jak jsou staré a proč mizí, se čtenář dozví zde.

Začněme optimisticky. Koncem listopadu médii proběhla informace o tom, že „ Státní lesníci se dohodli s ochranou přírody na dalším hospodaření “ na Soutoku. Zpráva je to podstatná a velmi dobrá. Dohoda mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Lesy ČR skutečně může být přelomová. Lesy akceptovaly požadavky ochranářů na úpravu hospodaření v lužních lesích. Slíbily je zahrnout do lesního hospodářského plánu (LHP), dokumentu, který na deset let určuje pravidla hospodaření. Jde o zásadní průlom, který je nezbytným krokem k realizaci péče, jakou Soutok potřebuje. Skvělé, potlesk si zaslouží obě strany. Jenže...

Už hospodářský plán pro roky 2010-19 obsahoval některé z kroků, které obsahuje i nová dohoda. Například prosvětlování lesů. Lesy ČR si na řádově desítkách hektarů měly vyzkoušet, jak jim takové hospodaření půjde. Z dohodnutých opatření realizovaly naprosté minimum. Vyzkoušely si tak především, jak nedodržet, co bylo s ochranáři domluveno. Zcela legálně. Lesní hospodářský plán je sice komplexní dokument, ale jen tři jeho ustanovení jsou závazná. Z nich žádné se způsobu hospodaření příliš nedotýká.

Nesplnění právně nezávazných závazků z minula ale není hlavním důvodem skepse. Rámcová shoda nad obsahem nedávné dohody existuje na úrovni vedení Lesů ČR a AOPK zhruba rok, konkrétní podobu dohoda dostala někdy začátkem října 2020, s oznámením se čekalo, až bude podepsána. Právě v říjnu ale Lesy spustily svou kampaň Soutok všem, v listopadu jejich grantová služba přiklepla 5 milionů na projekt „Monitoring biodiverzity a ekologických změn (...) v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje“ konsorciu s biosférickou rezervací Dolní Morava o.p.s.

Do pozoruhodně dadaistické mediální kampaně „Doba dřevěná“ byl zadavatel před třemi lety, kdy dřevo ještě vydělávalo, ochoten nasypat 2 miliony, aby národu například odpověděl na nikdy nepoloženou otázku: „Proč hajní, lesáci, myslivci a další lesní muži přitahují ženský zájem víc než magnety?“ Pokud je rozpočet kampaně Soutok všem podobný, pak státní podnik od slavné dohody s ochranáři vynaložil nebo se zavázal vynaložit 7 000 000 Kč na ... na co vlastně? Na to se podíváme příště.

Zatím je podstatné, že nevydělávají nejen celé státní Lesy, ale ani lesní závod Židlochovice, který pro nás naše lužní lesy spravuje. Poslední tři roky je ve ztrátě, ta jen v roce 2019 činila přes 50 miliónů korun! Státní podnik v ekonomických problémech sype kvůli Soutoku miliony do akcí, které s jeho činností vlastně nesouvisí. Vždyť bez zkoumání Soutoku se Lesy obešly desítky let a při dodržování dohody jim dobré PR ochotně zajistí i autor tohoto textu. Dohoda s ochranáři buď není brána úplně vážně, nebo v Lesích ČR (a na Ministerstvu zemědělství) soupeří dvě skupiny. Jedna ochotná k ústupkům a spolupráci, druhá naopak ze všech sil bránící současný stav.

Foto | Lukáš Čížek Když starší solitér zaroste lesem, ocitá se v pozici staříka donuceného závodit o život s dorostenci. Přerostou ho a zastíní. Napřed ztratí nejnižší větve, časem zůstane jen pár živých větví v úplném vrcholu koruny a pak...

Lesy ČR byly k ústupku minimálně z části donuceny tím, že ochrana přírody v r. 2019 neschválila lesní hospodářský plán na dalších deset let. Lesní závod Židlochovice tak v roce 2020 hospodařil bez plánu, což se ukázalo jako velmi komplikované. Ústupek může být zároveň snahou získat po 20 letech zákopové války argument, že to na Soutoku jde i bez vyhlášení chráněných území. Případně je možné deset let hospodařit dle požadavků ochrany přírody a dokázat, že to nejde. Vždyť prodělat lze na všem, když se trochu chce.

Zdroj | Staré a solitérní stromy luhů Moravy a Dyje Prostor mezi Pohanskem a Lány je velmi bohatý na mohutné duby. Většina je ale po smrti nebo ve velmi špatném stavu. A mladé solitéry prakticky nejsou. Barva a velikost kolečka indikují zdravotní stav a průměr kmene dubu. Jak to vypadá jinde v jihomoravských luzích se můžete přesvědčit v mapě , která ukazuje výsledky inventarizace 11 500 starých a solitérních stromů.

Dohodu je proto třeba vítat jako nezbytný předpoklad potřebných změn, ale nikoli jejich záruku. Tu může, alespoň do jisté míry, poskytnout pouze vyhlášení chráněných území s jasně danými pravidly a cíli péče. Třeba sítě přírodních rezervací a památek dle nařízení vlády z roku 2013. Návrh této „sítě rezervací“ existuje od roku 2014, zatím nevznikla ani jediná.

Což nás může přijít pěkně draho. Lužní lesy totiž jsou také součástí celoevropské soustavy Natura 2000. Ochranu těchto „naturových“ území jsme měli zajistit už někdy před deseti lety pomocí tzv. základní, smluvní, nebo územní ochrany. Na Soutoku to Česká republika dosud nedokázala a hrozí jí za to postih.

Zdroj | Jan Miklín/ MO ČR / CENIA / ČÚZK Výraznou změnu situace ukazuje porovnání stavu krajiny v r. 1938 (vlevo) a dnes (vpravo). Většina světlých lesů a solitérních stromů dávno zmizela, dnes je vždy zřejmé, kde začíná louka a končí les. Na strojově sečené louce nové stromy vyrostou jen v blízkosti jiných stromů, kam traktor se sekačkou nezajíždí. Staré solitéry tak dusí konkurence v lese a často i na louce.

Základní ochrana tak cenného a rozlehlého území nepřipadá v úvahu. Na státní půdě je logickým, nejefektivnějším a nejlevnějším řešením ochrana územní, tedy vyhlášení vhodných chráněných území. Lesy ČR a Ministerstvo zemědělství ale vytrvale žádají ochranu smluvní. Chtějí, aby stát uzavřel s vlastníkem, tedy fakticky sám se sebou, smlouvu o tom, že bude Soutok chránit. A Lesy ČR za to budou brát peníze. Smluvní ochrana není pro lužní lesy z nejrůznějších příčin vhodná ani reálná, požadavek nicméně dokonale ilustruje postoj státních Lesů ke svěřenému území. Rozhodně se necítí být pouze správcem.

