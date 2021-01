Martin Zajíček: Soutok všem není kampaň, válka už vůbec ne

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | RomanM82 / Wikimeda Commons Soutok Moravy a Dyje - pohled na výběžek českého břehu. Ilustrační snímek.

Pocit laického čtenáře z dalšího článku Lukáše Čížka o lesnickém způsobu hospodaření v oblasti Soutoku bych odhadnul na všeobecný zmar. Kdybych o této problematice nic nevěděl, či měl všechny informace pouze z předvybraných sociálních sítí, propadnul bych naprosté skepsi a pocitu, že na Soutoku dělají lesníci dlouhodobě všechno špatně a nikdo a nic, ani pan Čížek, s nimi nepohne a je kupodivu, že navzdory všemu je tato oblast stále zachována a stále stojí za „ochranu“….

Těžko říci, zda navození vyhroceně negativistického čtenářského pocitu je v tomto konkrétním případě záměr, či nechtěný efekt.

Už samotný titulek „Informační válka o lužní les: Dohoda pohoda“ je možná atraktivní, každopádně se určitě rýmuje, ale je naprosto zavádějící. Žádná pohoda, oboustranný rozumný kompromis. Nevím, zda pan Čížek nějakou válku vede, my nikoli. To, co děláme, bych dokonce nenazval kampaní, válkou už vůbec ne.

My neválčíme. Děláme jen to, co je naší povinností – vysvětlujeme, nasloucháme, hledáme kompromisy. A zjevně je společně s našimi partnery, leckdy i názorovými oponenty, nacházíme. Viz níže. Vždy jsme diskutovali v odborných kruzích, v současné době se diskuse posunula i k laické veřejnosti, je naší povinností se do této diskuse zapojit.

V článku se píše "… Právě v říjnu ale Lesy spustily svou kampaň Soutok všem, v listopadu jejich grantová služba přiklepla 5 milionů na projekt „Monitoring biodiverzity a ekologických změn (...) v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje“ konsorciu s biosférickou rezervací Dolní Morava o.p.s."

A teď fakta. Možná ne tak efektně znějící, vzbuzující u respondentů blíže nespecifikovaná, „tajemná podezření“, ale zato prokazatelná….

Řešitelem a garantem uvedeného projektu je Mendelova univerzita v Brně. SIC! Nejedná se o žádné konsorcium, nositelem projektu je Mendelu Brno, Biosférická rezervace je jednou z uvažovaných a logicky nevyhnutelných spolupracujících osob. Nevolal snad pan Čížek po zapojení nezávislé akademické obce? Nebo je zde snad obava z objektivních výsledků z nezávislé vědecké studie? Pro větší objektivitu a transparentnost dokládám složení celého řešitelského týmu:

Odpovědný řešitel: Prof. Dr. Ing. Petr Maděra, Mendelu

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU – Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Ostatní osoby:

Zahradnická fakulta MENDELU

Agronomická fakulta MENDELU

Biosférická Rezervace Dolní Morava

Univerzita Palackého Olomouc

Ghent University, Belgium

Moravské zemské muzeum

KHS, pracoviště Břeclav

Masarykova Univerzita v Brně

Ústav biologie obratlovců, AV ČR

Ústav Geoniky AV ČR

Ústav výzkumu globální změny (CzechGlobe)

Formou subdodávek budou spolupracovat:

Český hydrometeorologický ústav

Anna Lepšová (OSVČ)

AOPK ČR



Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s., je v oblasti Soutoku garantem Programu MAB a biosférických rezervací v České republice. V rámci České republiky je tento program řízen Českým národním komitétem MaB, zřízeným při Akademii věd ČR. Celosvětově Program zajišťuje sekretariát MAB, pracující při Divizi ekologických věd UNESCO v Paříži.

Jak z výše uvedeného vyplývá, jedná se o organizaci prestižní, mezinárodně uznávanou a odborně velmi zdatnou.

Aneb dva autorovy „dílčí omyly“, a znovu se stejným cílem – navodit u nezasvěceného čtenáře depresi a skepsi, upozadit, znevěrohodnit a celkově shodit v očích veřejnosti nedávno uzavřenou dohodu o hospodaření na Soutoku mezi LČR a AOPK, kterou obě strany shodně považují za úspěšný, byť nesnadný kompromis.

Autor ovšem nikoli. Dohoda mu zjevně leží velmi v žaludku a usilovně hledá cokoli, aby ji alespoň trochu znevěrohodnil.

V textu například píše: „… Nesplnění právně nezávazných závazků z minula ale není hlavním důvodem skepse. Rámcová shoda nad obsahem nedávné dohody existuje na úrovni vedení Lesů ČR a AOPK zhruba rok, konkrétní podobu dohoda dostala někdy začátkem října 2020, s oznámením se čekalo, až bude podepsána!"

Informaci pana Čížka nemohou Lesy ČR jako jeden z účastníků dohody potvrdit. Pro diskuzi o Soutoku považujeme za seriózní držet se faktů. Nejen toto tvrzení by měl pan Čížek podložit a jako člověk pohybující se v akademické sféře i mnohem pečlivěji vyzdrojovat.

