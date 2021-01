Martin Zajíček: Odpověď Lesů ČR na text Lukáše Čížka o informační válce a lužním lese

Milan G 8.1.2021 13:54

Máte můj souhlas, a tohle tesat do kamene ,,Obviňovat lesníky z toho, že jejich jediným cílem je maximalizace zisku na úkor biodiverzity, je přinejmenším krajně nefér a svědčí to o neúctě k lesnictví jakožto uznávanému oboru lidské činnosti. ,,

Všimnul jsem si v posledních letech jak se hodně lidí snaží lesníky dehonestovat. Ať už to co říkáte vy, nebo když někdo popisuje lesníky jako plantážníky avšak nikoliv ve významu slova jako od J. Foglara, ale jako, že vlastně nic jiného neumí než prosazovat smrkové monokultury za každou cenu. A kácet a kácet... Ale tak to přece není a nikdy nebylo.

Odpovědět