Mikuláš Peksa: Prošla další část balíčku Fit for 55. Povede k ještě rychlejší nezávislosti na Rusku

Břetislav Machaček 15.9.2022 10:09

Na Piráty platí pouze to, co se zpívá v jedné písničce o tom, jak se na

obzoru objevili piráti a kapitán si hned brousil zuby, že tuhle čeládku

on vyhubí a posádka hned mazala do kajut pro zbraně křičíc rozjásaně,

hurá na ně! Tato strana si svůj vrchol doufám dobyla a čeká ji sestup

a nebo strmý pád, protože piráti nebyli nikdy hospodáři, ale pouze to

byli lupiči žijící na úkor jiných. Jejich dnešním heslem je olupovat

jedny, žít si dobře a zbytkem obdarovat své voliče. Vytvářet hodnoty

je jim cizí a programem je vzpouzet se pravidlům a povinnostem. Je to

politika volnomyšlenkářů doposud žijících z cizího s představou, že to

lze i do budoucna. Jejich plány do budoucna se podobají Ostrovu pokladů

uloupených jiným a životu v blahobytu bez vlastního přičinění. "Čistou"

energii vyrobí příroda pomocí čínských solárů a větrníků a zálohovat ji

budou čínské baterky. Čím to ale chtějí všechno zaplatit? Že by měli

mapku, na níž je poklad kapitána Flinta? Mají prd a tak oloupí koho se dá,

aby na to bylo. Zatím se spojili s jinými lupiči, kteří jsou opakem

Jánošíka a obírají chudé, aby ještě více zbohatli bohatí. Tahle partička

spěchá, dokud nevyběhnou z podpalubí ti námořníci a Jánošík nesvolá

zbojníky k rebelii. Doufejme, že to bude rebelie poslední a národ už

je náležitě poučen, že uvěřit lupičům všeho druhu se obyčejným občanům

nevyplácí.

