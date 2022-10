Mikuláš Peksa: Rekordní horko a sucho, rekordní výpadky ve výrobě elektřiny. Co s tím?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vzpomenete si ještě, jak bylo v létě horko a sucho? Tak s tím budou teď v zimě ještě problémy. Horké počasí a nedostatek vody totiž vyřadily z provozu elektrárny hlavně na jihu a západě Evropy. Nedostatek elektřiny v některých státech se na společném trhu řešit dá, prostě se nakoupí od elektráren v zahraničí. Ukazuje to ale, že musíme naši energetiku přizpůsobit nové realitě, a tou jsou bohužel v Evropě vysoké teploty a nedostatek vody. Green Deal je jeden z mála plánů, který na to přináší odpověď.Jak souvisí sucho s energetikou? Podívejte se třeba na Francii. Francie vyrábí 15 % evropské elektřiny a za mírných klimatických podmínek většinu roku energii vyváží. V létě ji postihly vlny extrémních veder a horkého počasí . Teď musí elektřinu dovážet, a to i v těchto podzimních dnech.

Výpadky ve Francii mají dvě hlavní příčiny. První jsou technické problémy s korozí na některých jaderných reaktorech (stále jich téměř polovina neběží). Ale druhý velký problém způsobil nedostatek vody v řekách a její vysoká teplota. Kvůli tomu část jaderných elektráren neběžela, protože je nebylo jak ochladit.

Jen pro představu, letos v létě byly dny, kdy se přes Loiru dalo normálně přejít. Průtok byl okolo 40 m3 za vteřinu, normálně to bývá čtyřikrát víc, téměř jako v létě na Labi v Děčíně. Představte si, že by tam šlo přejít vodním korytem. To je fakt průšvih.

Horké a suché léto = málo energie na zimu

Francie v tom ale nebyla zdaleka sama, podobné problémy řešila i Itálie. Desítky elektráren kolem řeky Po nemohly běžet, protože je nebylo jak ochladit. Rýnská vodní cesta v Německu zase kvůli nízké hladině vody nedokázala obsloužit všechny dodávky uhlí, které byly poptávané.

Samostatnou kapitolou jsou vodní elektrárny, které zkrátka neměly dost vody na svůj provoz. Týká se to nejen Španělska a Portugalska, kde se voda tradičně používá na výrobu elektřiny, ale taky alpských přečerpávacích elektráren, kam se energie ukládá. Letos je docela běžné, že mají k dispozici třeba polovinu vody než v předchozích letech.

Výpadky ve výrobě se neprojevily v létě hned, protože elektrárny, které nedokázaly příslušný objem energie vyrobit, elektřinu prostě nakoupily na trzích od někoho jiného. Teď ale půjde do tuhého, protože zima je zpravidla na výrobu elektřiny horší než léto.

Co by se stalo, kdyby ve Francii nastal nedostatek elektřiny? Do nějaké míry to má na jednotném evropském trhu řešení, nakoupila by se třeba z Německa. Státy si mezi sebou běžně posílají velké objemy energie, část na přímou spotřebu, část jako regulační pro vyrovnání napětí ve společné síti. I když je samozřejmě jasné, že žádný přebytek u sousedů není nekonečný.

Případné regionální výpadky kvůli suchu a horku můžeme zvládnout. Jen přišly ve špatnou dobu, protože souběžně řešíme nedostatek plynu kvůli válce na Ukrajině. A vyplývá nám z toho důležitý závěr. Evropská energetika ve své současné podobě není připravená na nástup klimatické změny.

Energetika potřebuje upgrade na novou realitu

Nejsme připravení žít v podmínkách 40 stupňových veder a dlouhých vln sucha a nízkých srážek, kde nám vysychají řeky před očima. Není na to připravené naše zemědělství, doprava, průmysl, ale jak vidíte, ani samotná energetika.

Proto potřebujeme dál pokračovat v dekarbonizaci a v Green Dealu. Je to jedna z mála nadějí, jak postupující klimatickou změnu alespoň zpomalit. Ano, tuhle zimu musíme vybrat ne úplně jednoduchou „zatáčku“, kdy potřebujeme počítat každou MWh.

Ještě důležitější je ale budovat novou, bezpečnou energetickou infrastrukturu, kterou nám napřesrok nikdo nevypne ani neodstaví kvůli suchu a horku. A to jsou především obnovitelné zdroje a k nim baterie nebo nové formy ukládání energie, jako třeba vodík z přebytků OZE. Tohle má přinést Green Deal, je nejvyšší čas o tom přestat planě mluvit a začít na vlastních čistých zdrojích energie konečně pracovat.

reklama