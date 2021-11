Mikuláš Peksa: Nová reforma zemědělské politiky aneb jak agrobaroni převálcovali možnost změny k lepšímu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Reforma nechrání krajinu před velkoprůmyslovým plundrováním, ilustrační snímek.

Evropský parlament dnes schválil novou podobu historicky důležité reformy společné zemědělské politiky (SZP), na kterou celá Evropa čekala se zatajeným dechem. Nová reforma měla být obrovským milníkem pro zemědělství po celé Evropě, které nutně potřebovalo obléct spravedlivější a udržitelný kabát.

To se ale nestalo. Přes všechny sliby a naděje je nová podoba SZP až podezřele podobná té předchozí. Reforma sice obsahuje i řadu pozitivních návrhů, ty jsou ale v celkovém kontextu naprosto minimální. Velké zemědělské agrokoncerny se můžou zase radovat další dekádu.

S Piráty a našimi kolegy v evropské frakci Greens/EFA jsme zemědělskou politiku pro 21. Století konzistentně podporovali. Naprosto mne proto znechucuje, jaké monstrum (paradoxně bezzubé) si na míru ušila velká koalice eurosocialistů, eurolidovců a Babišovy frakce Renew Europe. Pod něco takového, co ve výsledku pouze podporuje průmyslový přístup k zemědělství prosazovaný agrobarony, jsem se nedokázal podepsat.

Společná zemědělská politika je druhým největším finančním výdajem celé Evropské unie a tvoří celou třetinu jejího rozpočtu. Dává proto rozum, aby něco tak důležitého hospodařilo s evropskými penězi rozumně a zohledňovalo zájmy všech evropských občanů spravedlivě. Dosud ale SZP obzvláště ve východních státech EU sloužila především jako nástroj pro hromadění zisku místních agrobaronů.

Vzhledem k tomu, že řada členských států má právě takové agrobarony rovnou ve vládě, není divu, že byla řada užitečných návrhů na pomoc malým a středním farmářům jedním švihem shrnuta ze stolu Radou ministrů EU. Země jako Česká republika, kde jsou jak premiér Babiš, tak ministr zemědělství Toman přímo napojeni na velké zemědělské podniky, jasně daly najevo, že pokud chceme lepší zemědělskou politiku, musíme se nejdřív zbavit agrobaronů ve vlastním vedení.

Pro pomyslné odtrhnutí agrobyznysů od nekončícího zdroje evropských dotací jsme se v parlamentu snažili prosadit povinné zastropování vyplácení přímých plateb na fixní částku, jak se doteď dělo v některých uvědomělejších zemích. Po schválení dnešní reformy ale s můžu říct, že žádný z dalších členských států na něco takového nejspíš za další dekádu nepřistoupí. Proč taky, když je to pořád dobrovolné

Ten samý problém nastává i v rámci jednotlivých členských států. Podobně jako například Státní zemědělský a intervenční fond v České republice, i v jiných státech o připsání dotací rozhodují státní úřady. Ty jsou ale v rozdělování dotací často naprosto netransparentní, a není tak dále dohledatelné, kde peníze původně pro menší farmáře končí. Ne vždy totiž končí právě u nich.

Ani menší podnikatelé a zemědělci, ale ani ochrana klimatu zřejmě nejsou pro koalici europoslanců, co reformu schválili, důležitá. Naše návrhy, aby byla zemědělská půda dostatečně chráněna proti velkoprůmyslovému plundrování a aby zemědělci používali udržitelné postupy práce, do finální podoby reformy neprošla.

Podobně se do nové reformy prakticky nezařadil vůbec žádný z cílů Green Dealu, stejně jako chybí důležité body vzniklé z nové strategie “Z farmy na vidličku”, které by mohly mimo jiné značně snížit množství pesticidů v potravinách. Je to naprostá ostuda, protože největší výdajová částka evropského rozpočtu pořád nijak nezohledňuje to, že jsme v klimatické krizi.

Nová reforma společné zemědělské politiky vstoupí v platnost v roce 2023. Nová, snad konečně lepší, by mohla s trochou štěstí vstoupit v platnost třeba už za deset let, pokud se to povede. Otázkou ale zůstává, jestli v tu dobu už nebude příliš pozdě.

