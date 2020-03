Miroslav Vinkler: O stažení odborného klimatického článku aneb Rychlý konec jedné hypotézy

Jiří Svoboda 23.3.2020 19:39

Nature si hodně hlídá prestiž a neotiskne hned tak něco. Pokud se recenzní řízení nepovedlo a byl k publikaci propuštěn článek prezentující chabý model, který se asi během několika let sám odstřelí konfrontací s realitou, řekl bych, že distancovat se od takového článku je správný počin. Pokud by autoři poslali článek do průměrného časopisu, úspěšně by zapadl. Autoři ale chtěli slávu, a nepovedlo se to. Pokud se ale naopak ukáže, že jejich model sedí, aféra je vynese hodně do oblak a Nature bude mit z ostudy kabát. Je to taková menší loterie. Byť pořádně nevím oč jde, jsem spíše na straně Nature.

