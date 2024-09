Nikola Mičulková: Benefity ESG v Česku zastiňují strach z byrokracie a nedůvěra v nové trendy

František Orság 9.9.2024 06:48

Škoda, že autorka nenapsala konkrétně co ESG firmám přinese a co to konkrétně přinese životnímu prostředí. To by ale autorka musela napsat, že jediný přínos je hodnocení ze strany bank při žádosti o úvěr, ale nic to neznamená o finančním zdraví firmy. Stejně tak to nepřinese nic životnímu prostředí. Navíc pokud má firma zavedený systém ISO 14001, tak je ESG jenom dublování tohoto systému.

Navíc firmy tlačící ESG do firem lžou a přeháněj, že tato povinnost na firmu dopadne, což pokud nepřekročí podmínky a nebudou je do toho tlačit zákazníci, tak není pravda.

