Romana Šonková: Dnes je Světový den chobotnic. Vyzvěte Kanárské ostrovy, aby zamítly první velkochov chobotnic

V přípravách na Světový den chobotnic 8. října se spojilo 75 nevládních organizací a odborníků a odbornic z celého světa a společně vyzývají vládu Kanárských ostrovů, aby zamítla plány na první velkochov chobotnic na světě na španělském ostrově Gran Canaria.V přípravách na Světový den chobotnic 8. října se spojilo 75 nevládních organizací a odborníků a odbornic z celého světa a společně vyzývají vládu Kanárských ostrovů, aby zamítla plány na první velkochov chobotnic na světě na španělském ostrově Gran Canaria.

Nevládní organizace včetně Eurogroup for Animals, Oceana UK a Greenpeace Španělsko, a odborníci a odbornice, například Peter Singer a Jennifer Jacquet, spojili síly a vládě Kanárských ostrovů poslali dopis, v němž na ni apelují, aby zamítla žádost o schválení plánů podanou společností Nueva Pescanova. Tato společnost žádá o povolení k vybudování farmy s chobotnicemi ve městě Port of Las Palmas, na ostrově Gran Canaria. V dopise se vysvětluje, že povolení vybudovat tuto farmu by vyústilo ve velké utrpení zvířat, ničení životního prostředí, a navíc by mohlo mít negativní dopady na obyvatele ostrova a turismus.

V roce 2021 vydala mezinárodní organizace Compassion in World Farming zprávu Velkochovy chobotnic: recept na katastrofu, ve které dokazuje, že chobotnice se svými jedinečnými vlastnostmi jsou nanejvýš nevhodnými adepty na chov ve velkochovech. Chobotnice jsou od přírody samotářské, mnohdy žijí i loví o samotě. Pokud by se zavřely do nádrží, vedlo by to k agresivitě, či dokonce ke kanibalismu.

V březnu 2023 tato nevládní organizace ve spolupráci s organizací Eurogroup for Animals vydala druhou zprávu Odhaleno: děsivá realita chovu chobotnic, ve které prozkoumala plány pro připravovanou farmu. Společnost Nueva Pescanova plánuje odchovat přibližně milion chobotnic ročně, a vyprodukovat 3 tisíce tun jejich masa. Předložené plány potvrdily všechny obavy: používaly by se nehumánní praktiky, jako například usmrcování v ledové tříšti. Tato metoda již byla vědecky prokázána jako nesmírně krutá.

Mezinárodní odpor proti chovu chobotnic za poslední tři roky zesílil. Mnoho nevládních organizací, odborníků a odbornic na welfare zvířat, ochránců a ochránkyň životního prostředí a politiků a političek dalo najevo svůj naprostý nesouhlas s plány, jenž by uvěznily tyto jedinečné tvory v podvodních velkochovech. Stát Washington v USA předložil návrh zákona na zákaz chovu chobotnic. Spojené království právně uznalo, že hlavonožci jsou vnímavá stvoření. Havajské úřady zavřely farmu na chobotnice Kanaloa a v Kanadě byla předána vládě petice za zákaz chovu chobotnic.

Odbornice z výzkumného týmu v Compassion in World Farming a autorka obou zpráv Dr. Elena Lara řekla: „Letos bychom na Světový den chobotnic měli tato jedinečná, fascinující a inteligentní zvířata oslavovat, ne plánovat další způsoby, jak je ve jménu zisku zavřít do podvodních velkochovů, a ještě více vykořisťovat. Velkochovy musíme ukončit, ne je rozšiřovat.

Chobotnice nepatří do chovů, ale do oceánů. Tato vnímavá stvoření dovedou cítit bolest, utrpení a stres, stejně jako další zvířata. Jejich chov by byl nejen krutý a zbytečný, byl by také neudržitelný a devastující pro oceány. Chobotnice by se v zajetí krmily ulovenými volně žijícími rybami, a to by jen přispělo k nadměrnému rybolovu a nedostatku potravin u již ohrožených komunit po celém světě.

Tímto důrazně žádáme úřady Kanárských ostrovů, aby jednaly správně a tyto kruté a přírodu poškozující plány na velkochov chobotnic zamítly. A aby tento apel nabral na síle, naši podporovatelé po celém světě se během Světového dne chobotnic zapojí do koordinovaných akcí na sociálních sítích zaměřených na vládu Kanárských ostrovů a nechají zaznít svůj hlas.“

Očekává se účast tisíců lidí, kteří na Světový den chobotnic 8. října pošlou vlastní zprávu vládě Kanárských ostrovů na síti X/Twitter s použitím hashtagu #StopOctopusFarming a označením @PresiCan, na Instagramu @gobcanarias a PRES.Gobcan na Facebooku.

