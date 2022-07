Jak souvisí lesní požáry a klimatická změna?

Karel Zvářal 27.7.2022 10:23

Do té statistiky by chtělo ještě zanést, kolik (hodně!) ploch pra/lesa bylo za ta desetiletí proměněno v pole či pastviny, hašení buše také se věnuje více a více pozornosti a lidského úsilí.



Ale stále mi tam chybí prvek prevence, tj. systematické vytváření průseků, nařeďování lesa těžbou, a vrcholem všeho jsou požáry ve Středozemí i jinde, kdy domy jsou postaveny uprostřed lesa. To je na Darwinovu cenu!-/ Teď tam aspoň pouští pást kozy, aby tu nejhustší vegetaci odstranily. Takže nejen že lidé způsobují většinu požárů, také díky jejich lehkovážnosti, laxnosti a hlouposti dáváme takovým událostem příležitost. A nejhorší na tom je, že v mnoha případech je to záměr (viz. pochytaná necelá stovka pyromanů v Austrálii). Dával bych deset let natvrdo!

