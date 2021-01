Jedna z nejlepších variant pro obnovení lesů je nesázet žádné stromy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Fred Friggens / Flickr.com Jak by to mělo vypadat v praxi? Ponechat netknutý a chráněný prostor kolem dosud existujících starých lesů, aby se ty měly kam nerušeně šířit. Zatím se totiž při svých hranicích potýkají s přepásáním, vysekáváním a klučením. „Pokud je necháme růst, zaplní Británii miliony stromů, samy o sobě,“ dodává Wrigley.

Zachráníme, obnovíme, doplníme, vysadíme. Touha člověka opravovat jím narušenou přírodu nezná hranic a nevyhýbá se ani lesům. Ty nejrozmanitější lesní porosty světa, proslulé diverzitou druhů i vzájemností ekologických vazeb, totiž vznikají samovolně a bez lidského přispění. Pomalou sukcesí, postupnou samovolnou obnovou. Na tuto dnes v Evropě opakovaně zapomínanou zkušenost upozorňují aktuálně lidé z neziskovky Rewilding Britain (RB).

Podle nich by řízená výsadba stromů měla ideálně probíhat jen tam, kde je přirozená a samovolná regenerace lesů buď nepravděpodobná, anebo by trvala příliš dlouho. Úplně nová myšlenka to není, jen zaznívá v době, kdy si Britové v rámci „zelené revoluce“ vytkli za cíl vysadit 30 000 hektarů lesů ročně, aby zmírnili dopady klimatických změn. Aniž by možná úplně sledovali jiné cíle udržitelnosti. Tlak na rapidní obnovu či spíše co nejrychlejší vytvoření lesních porostů (jež momentálně pokrývají jen 13 % rozlohy ostrovů) totiž v mnoha ohledech připomíná jen ambiciózní zelený projekt, při němž se na přírodu trochu zapomnělo.

Ono to umí růst i samo

Přitom výhody přirozené obnovy jsou zřejmé. Pokud necháte les samovolně růst, bude se jako poněkud zbytnělý plevel šířit a rozrůstat do svého okolí. V horizontu vyšších dekád se postupně ustanoví rovnováha mezi jednotlivými přítomnými druhy, jejichž zastoupení bude odpovídat podmínkám konkrétního stanoviště a budou své lokalitě plně adaptované. Je to levné, kvalitní a vzniká to samo. Přirozeně rostlé lesy jsou také schopné ve své biomase vázat výrazně více uhlíku (silně přes odhadovaných 12,8 t/ha ročně platných pro vysazované lesy) než lesy uměle vysazované. Což je v současnosti asi tím nejvýraznějším motivem projektu obnovy lesních porostů.

Jenže s takovou přirozenou obnovou lesních porostů se pojí i nevýhoda: někdy trvá opravdu dlouho. A je přirozeností lidí i jejich politických zástupců, že výsledky své práce chtějí vidět pokud možno hned. Klimatická krize si totiž žádá okamžité řešení, a tím pádem i okamžitou výsadbu stromů. Ty jsou pak ale ve svém principu degradovány na pouhý biotechnický nástroj k lapání atmosférického uhlíku, aniž by se přemýšlelo o jejich dalších přínosech pro přírodu. Navíc ona přirozená obnova je fenoménem, který se jen špatně škatulkuje, vykazuje a administrativně řídí. Od lidských správců vyžaduje trpělivost a toleranci, a ne přímé vedení, školení porostů, plnění plánů.

Pro stromy neuvidíte les

Proto je z principu v rozporu s konvenčním lesnickým hospodařením. A proto zatím nemá v britské politice zazelenění ostrovů místo. Lidé z RB oponují tím, že snaha o okamžité celonárodní zalesnění je zcestná. Jejím výsledkem jsou totiž často jen monokultury nebo výsadby naplněné nepůvodními na stanoviště neadaptovanými druhy. A také ochuzení místní biodiverzity, ohrožení dostupnosti vodních zdrojů. Ostatně, souhrn posledních dosud vysazených dřevin to svou monotónní jehličnatostí potvrzuje. Kvalitu a původnost nahrazuje kvantita.

„A jen s kvantitou, zástupy stromů, co nejsou les, to nevyhrajeme,“ podotýká Rebecca Wrigley, vedoucí RB. „Obnovovat naše lesy prostě nemůžeme jen vysazováním. A proto chceme, aby vláda explicitně zahrnula taktiku přirozené obnovy do svých zalesňovacích plánů.“ Jak by to mělo vypadat v praxi? Ponechat netknutý a chráněný prostor kolem dosud existujících starých lesů, aby se ty měly kam nerušeně šířit. Zatím se totiž při svých hranicích potýkají s přepásáním, vysekáváním a klučením. „Pokud je necháme růst, zaplní Británii miliony stromů, samy o sobě,“ dodává Wrigley.

Přístup navrhovaný Rewilding Britain není „buď - anebo“, nežádá si jen jeden jediný přístup. Spíše usiluje o rozšíření dosavadního arzenálu možných přístupů o prvky přirozené obnovy. V místech, kam by se stromy dostávaly jen stěží, na lokalitách, kde není přirozená regenerace lesa pravděpodobná, by měla dál fungovat umělá výsadba. Ta by ale neměla být jediným a hlavním aplikovaným přístupem. Jedna z nejlepších variant pro obnovení lesů je nesázet žádné stromy, protože ony si tam najdou cestu sami.

Lekce pro Evropu i Česko Z toho bychom si mohli vzít inspiraci i my v Česku a možná dát větší šanci přirozené obnově lesů. Protože cyklické obnovování suchem, kůrovcem a větrnými smrštěmi poničených smrkových monokultur, které coby hospodářský les stejně rostou mimo svůj přirozený areál, už začíná být - nejen ekonomicky – poněkud únavné. Hodí se zmínit, že v pevninské Evropě se zatím úspěšně zelená, a za posledních 20 let se podařilo stávající rozlohu lesních porostů rozšířit o 2 miliony hektarů. A další výsadba tří miliard stromů do roku 2030 je aktuálním plánem Evropské unie. Otázkou k řešení i tady je, jestli je účelem těchto snah jen výsadba monokultur stromů – lapačů uhlíků - anebo tvorba skutečného lesa. Tedy, jestli je i pro nás rozhodující kvantita, nebo kvalita.

Přečtěte si také | Naše lesy potřebují dlouhodobou vizi, méně stromů a méně zvěře, říká lesník Aleš Erber

