Mamuti, mastodonti nebo velcí lenochodi. Bez nich už není krajina takovou, jakou bývala

Slovan 6.8.2024 08:41

Každý živočišný druh nějakým způsobem své prostředí přímo i nepřímo ovlivňuje. Není tedy důvod, aby to u velkých savců bylo jinak.



"Vyhynulí chobotnatci (proboscideans) měli také chápavé choboty. V kombinaci s velkou velikostí těla tak měli velký potenciál ovlivňovat strukturu vegetace."



- Tohle si myslím, že by ale měla autorka dovysvětlit. Někteří lidé by z toho mohli mít totiž pocit, že chobotnatci, dnes tedy sloni, dokáží do značné míry svým působením určovat biotop, který v oblasti jejich výskytu bude. To by ale samozřejmě nebyla pravda. Slon neurčuje to, zda v tom místě bude deštný prales, savana, polopoušť nebo něco mezi. Hlavními činiteli "co tam bude nebo nebude" jsou srážky s požáry a až pak zvířata. Travnatá savana sama sebe udržuje pravidelnými požáry a les sám sebe udržuje tím, že brání pravidelným požárům. Ano, okusovači, tedy i sloni, dokáží stromům a keřům škodit. A ano, slon bez problémů udělá paseku (a to dokonce i v pralese). Ale nezabrání zarůstání jako takovému ve velkých měřítkách.

