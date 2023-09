Mohou vlci napadnout člověka? Mohou. A dělají to. Ale obavy byste měli mít z jiných věcí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vlk je šelma, predátor. Na potravním žebříčku stojí úplně nahoře. A návrat vlků do volné přírody v Evropě přináší škody v podobě zabitých chovaných zvířat. Přesvědčila se o tom i Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, které vlk zabil jejího oblíbeného poníka . Fotky vlky roztrhaných zvířat, které se čas od času znovu a znovu objevují na sociálních sítí, jitří emoce. A v debatě zaznívají varovné hlasy, že vlci by mohli napadnout i člověka. Mohli. Ale celosvětově se to děje velmi zřídka. Je tak řádově mnohem větší pravděpodobnost, že umřete například po pádu ze židle. Podle údajů Českého statistického úřadu mezi lety 2012 až 2021 takto u nás zemřelo 26 lidí. Ve stejném období u nás nikdo neumřel po útoku vlka.Přestože je vcelku zajímavé si projít data Českého statistického úřadu a podívat se, jaké různé bizarní druhy úmrtí statistika sleduje, pojďme se podívat na vlky a celosvětový přehled jejich útoků na člověka. To číslo je 491 útoků za osmnáct let po celém světě.

John Linnell, Ekaterina Kovtunová a Ive Rouart z Norského ústavu pro výzkum přírody se pustili do analýzy dat, prošli odbornou literaturu, technické zprávy i zpravodajské servery a mluvili s odborníky. Zabývali se obdobím mezi lety 2002 až 2020 a identifikovali přitom poměrně spolehlivě doložené případy útoků vlka na člověka.

Za dané období se po celém světě ví o 491 doložitelných útocích vlka na člověka. 67 z nich bylo prostý útok predátora (a devět z nich skončilo smrtí člověka), 382 útoků bylo spojeno se vzteklinou (z nich bylo 14 smrtelných) a 42 útoků výzkumníci označili jako lidmi vyprovokovaný útok (tři z nich skončili smrtelně).

Útoky byly zdokumentovány v Kanadě, USA, Chorvatsku, Polsku, Itálii, Íránu, Iráku, Izraeli, Indii, Kyrgyzstánu, Turecku, Kazachstánu, Ukrajině, Bělorusku, Moldavsku, Rusku, Mongolsku, Arménii, Ázerbájdžánu, Tádžikistánu a Saúdské Arábii.

Autoři kromě toho nalezli téměř stejný počet případů, které nemohli zahrnout z důvodu nedostatečného zdokumentování či případů, které jednoznačně neměly s vlky nic společného, ale byly způsobeny psy. (Mimochodem, v Česku mezi lety 2012 a 2021 zemřelo po útoku psem devět lidí.)

Jak uvádějí autoři výzkumu, rozložení útoků vzteklých vlků přesně kopíruje rozložení případů vztekliny u lidí a jiných druhů volně žijících zvířat. Pro Evropu tak představuje velmi nízké riziko vzhledem k tomu, že v Evropě se vzteklina téměř nevyskytuje.

Útoky vlků měly různé příčiny. U některých útoků, jako například u těch ze západního Íránu, se zdá, že roli hraje krajina s nízkou hustotou volně žijící kořisti. Vlci tak útočí na hospodářská zvířata, což se děje v území s vysokou hustotou lidí žijících ve špatných socioekonomických podmínkách.

Řada dalších případů souvisela se situacemi, kdy vlci před útoky vykazovali nebojácné chování a naučili se chodit k lidským obydlím pro zbytky.

Jediný a dobře zdokumentovaný smrtelný útok z Aljašky se týkal skupiny zdravých vlků v oblasti, kde se předtím nebojácní vlci nevyskytovali ani se nekrmili.

Podle výzkumníků je důležité se co nejvíce dozvědět o chování "odvážných" nebo "nebojácných" vlků. Určitý stupeň návyku vlka na člověka je například v Evropě nutný, protože člověk je ve volné krajina přítomen téměř všude. Návyk vlka na člověka ale musí být neškodný a nesmí vést k nebezpečnému chování.

John Linnell, Ekaterina Kovtunová a Ive Rouart zasazují potenciální riziko útoku vlka do kontextu. "V Evropě a Severní Americe jsme za období 18 let našli důkazy pouze o 11 útocích, z nichž dva (oba v Severní Americe) byly smrtelné. Vzhledem k tomu, že v Severní Americe žije téměř 60 000 vlků a v Evropě 15 000, a tato zvířata sdílejí prostor se stovkami milionů lidí, je zřejmé, že rizika spojená s útokem vlka jsou vyšší než nula, ale pořád příliš nízká na to, aby se dala vyčíslit," konstatují. A jak informuje Agentura ochrany přírody a krajiny, od roku 1974 není v Evropě prokázán případ, že by zdravý a volně žijící vlk zabil člověka.

Každopádně, i v naší přírodě vlků přibývá a je rozhodně dobré vědět, co dělat, když v přírodě na vlka narazíte. Agentura ochrany přírody a krajiny radí vlky nekrmit. Mezi další doporučení patří to, že není dobré dát se na úprk. Před vlkem neutíkejte. Pomalu ustupujte. A upozorněte na sebe: hlasitě mluvte, gestikulujte. Máte-li s sebou psa, přivolejte ho a držte na vodítku. Rozhodně se nesnažte pořídit krásnou fotku vlka z co největší blízkosti, abyste měli zářez na sociálních sítích.

Může se stát, že narazíte na vlka, který není plachý, neutíká, nedá se zaplašit. Je dobré takové chování bezpečně zdokumentovat a oznámit. Česko má vypracovaný i Pohotovostní plán pro případ, že se u nějakého volně žijícího vlka objeví problematické chování. V plánu jsou popsány i příklady chování vlků, kterými si vlk podepíše svůj rozsudek smrti. Například, když by vlk bez vyprovokování napadl člověka, když by se vlk bez zjevné příčiny choval vůči lidem agresivně, když vlk následuje člověka i přes pokusy jej zahnat například pomocí hluku, nebo když vlk brání svou kořist v blízkosti lidských sídel okamžitým útokem.

S tím, jak v naší krajině přibývá vlků, přibývá i chovatelů ovcí a jiných hospodářských zvířat, kteří si pořizují pastevecké psy. Jsou to psi, kteří chrání stádo, a i když mohou vypadat jako chlupatí dobráci, pořád jsou to psi, kteří chrání stádo. Nelezte k nim, nedávejte děti do ohrady kvůli prima fotce s ovečkou. Tady máte doporučení, jak se chovat u ohrady, kterou hlídá pastevecký pes.

