Může být borovice černá v Čechách perspektivní dřevinou, i když je u nás nepůvodní?

Jaroslav Řezáč 1.3.2024 07:26

ono teoreticky může být perspektivní i Kokosová palma ale prakticky se to sem tak nějak "nehodí".

Obecně bych se domníval, že by měly rozhodnpout podmínky, které v ČR panují a schopnost se začlenit do biologického " procesu " adaptace v kontextu společenství rostlinného a Etomologie.

Nicméně neočekávám, že v ČR budou panovat situace jako na Apeninském poloostrově, Itálii nebo Špenělsku.

