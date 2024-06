Ochránci přírody zachraňují vzácnou orchidej střevíčník pantoflíček. Květinu, která má důmyslnou past na hmyz

Slavomil Vinkler 28.6.2024 07:30

No nevím. Dospělý střevíčník se pěstuje docela snadno. Ale při umělém pěstování je obrovský problém převedení semenáčů ze sterilní kultury na agaru do půdy. Snad na to v Liberci přijdou.

Odpovědět