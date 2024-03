Ve Velké kotlině v Jeseníkách letos sjely už tři laviny. Z pohledu přírody je to dobře

Karel Zvářal 25.3.2024 15:56

Nevím, nějak jsem nepochopil, co je na tom dobré. To, že pod sutí z hlíny a kamení zahyne spousta zimujích živočichů, že laviny pohřbí např. kamzíky? Ono o "bezlesí" vytváří i člověk, např. při výstavbě komunikací - za to bude ale stíhán, že... Prostě když "disturbance" vytváří příroda, je to správné, když člověk, tak je to na žalobu.

