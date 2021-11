Jak uspořit za energie tady a teď: domácí spotřebiče

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Gunter Panzerfaust / Flickr Tohle se mělo odmrazit už dávno. Led funguje jako izolace a čím je ho tlustší vrstva, tím více energie mrazák spotřebuje.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Chladnička a mraznička

Nedávné výrazné zdražení energie prodražuje náklady na naše domácnosti. Svést souboj s dodavatelem energie můžeme ale i mírumilovně a bez většího omezování. Druhý díl našeho seriálu zaměřeného na úspory energie bez potřeby drahých investic je zaměřen na domácí spotřebiče a jejich úsporné používání.

Vyšší účinnosti chladničky nebo mrazničky pomůže správné umístění v bytě. Podobně jako na slunci nenecháváme pivo, sýr nebo brambory, tak bychom měli zařídit, aby slunce přímo nezářilo ani na chladničku. Vhodné je také dobře větrané místo s dostatečným odstupem od zdí a dalšího nábytku: chladnička jednoduše musí mít prostor předat teplo do okolního vzduchu. Pokud chladničce tuto možnost nedáme, může kompresor běžet zbytečně déle, než je potřeba. Zkontrolujte tedy minimální mezeru chladničky 5 cm ze všech stran. Pokud máte chladničku pevně vestavěnou do nábytku, zvažte vytvoření větracích mřížek.

Přečtěte si také | Jak správně odmrazit mrazák? A kdy je ta správná chvíle?

Chladnička i mraznička jsou v podstatě krabice s tepelnou izolací. Teplo se do nich dostane především v situacích, kdy je sami otvíráme. Dlouhé rozpačité pohledy do chladničky jednoduše zvyšují její spotřebu a má smysl se trochu rozmyslet předem. Zejména pro domácnosti s více strávníky je také doporučeníhodné mít v chladničce pořádek a věci umisťovat systematicky – značně to zkrátí dobu otevřených dveří. A mimochodem umisťovat teplá jídla do chladničky znamená také zvýšenou spotřebu chladničky. Vhodnější je samozřejmě nechat jídlo nejdříve vystydnout mimo chladničku.

Chladničku s mrazničkou je dobré pravidelně odmrazovat. Led v místech předávání tepla funguje jako izolant a zbytečně zvyšuje spotřebu. Odmrazovat je vhodné bohužel někdy i beznámrazové („no frost“) modely. A když už budete u odmrazování, očistěte také těsnící gumy dveří.

Zvažte také, zda je možné zvýšit teplotu, na kterou chladnička a mraznička chladí. V chladničce může stačit 5-6 °C, v mrazničce -18 °C či více. Samozřejmě záleží, co nejčastěji v chladničce přechováváte a jak dlouho. Zbytečně nízké teploty spotřebu zvyšují.

Vaření a pečení

Nejčastějším nešvarem je naplnění rychlovarné konvice po okraj nebo do poloviny vodou i v případech, kdy potřebujete jeden hrnek čaje. Pokud se naučíte napouštět vodu do hrníčku a přelít dané množství vody do rychlovarné konvice, tak budete odměněni úsporou několika stovek Kč za rok, ve vícečetných domácnostech i mnohem více. To je zvyk, který se v dobách drahých energií rozhodně vyplatí!

Pokud to recept nezakazuje, vařte v hrnci s pokličkou. Teplo zbytečně neuniká a k ohřevu je potřeba méně energie.

Většina receptů si žádá předehřev trouby. Zkuste zaexperimentovat, kdy je to skutečně potřeba. Pro ohřev zmrazené pizzy si autor vyzkoušel, že to potřeba není.

Praní a sušení

Při praní se spotřebuje poměrně dost energie na ohřev vody. Proto platí, že prát s nižší teplotou vám výrazně ušetří náklady. Většinu prádla vyperete pohodlně na 30 °C. Výjimkou samozřejmě bude velmi špinavé prádlo nebo potřeba vyššího hygienického standardu. V těchto případech se vám bude hodit tradičních 60 °C či více. Nicméně dnešní pračky nabízejí také praní ve studené vodě a v kombinaci s některými mycími prostředky to stojí za vyzkoušení.

Využívejte celou kapacitu pračky. Některé pračky umí adekvátně k množství nadávkovat vodu a potřebný čas praní, nicméně u většiny praček platí, že prát jen několik málo věcí není šetrné. Pokud jste v nájmu sami s velkou pračkou, zkuste najít volbu poloviční náplně.

Moderní výbavou domácností se stala sušička. Výtečný pomocník, pokud spěcháte a nestačili jste vyprat včas. O to větší žrout energie pro pravidelné sušení. Sušící cyklus průměrné kondenzační sušičky má přibližně 5x vyšší spotřebu než prací cyklus. Jedno sušení vás tak může přijít na 25-30 Kč. To jednorázově není moc, odpovídá to lístku na tramvaj, ale při pravidelném využívání se částka vyšplhá do tisíců. Sušit postaru na věšáku s trochou trpělivosti má tedy poměrně ekonomický smysl.

Mimochodem sušit v sušičce se doporučuje podobné druhy tkanin dohromady. Některé syntetické materiály vyžadují pro uschnutí mnohem méně času oproti přírodním materiálům nebo např. ručníkům.

Mytí nádobí

Nádobí obvykle myjeme teplou vodou a pro její ohřev je potřeba mnoho energie. Proto bychom při mytí nádobí měli šetřit nejen samotnou vodou, ale také energií nutnou pro její ohřev. Šetrné je tedy mytí dostatečného množství nádobí v napuštěném dřezu.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | aaron13251 / Flickr Nechat téct vodu po celou dobu mytí nádobí je nehospodárné.

Pro majitele myček platí podobná rada jako pro provoz pračky: nižší teplota vody ušetří více peněz. Po několika cyklech lze rychle zjistit, jaký program a jak nízká teplota vám bude stačit pro běžně zašpiněné nádobí. Ale je třeba se také obrnit trpělivostí: ty nejúspornější programy obvykle trvají nejdéle (naštěstí moderní spotřebiče lze načasovat dopředu a nemusíme s nimi být po celou dobu programu). Ani myčky nepouštějte poloprázdné: nevyplatí se to.

Přečtěte si také | Jak uspořit za energie tady a teď: vytápění domácnosti a spotřeba teplé vody

Druhý díl našeho seriálu úspor teď a tady jsme věnovali chlazení, vaření, praní a mytí. Ve třetím dílu si posvítíme na úsporné osvětlení a domácí elektroniku.

Text vznikl s přispěním projektu LABEL2020.

reklama