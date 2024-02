Ekolist.cz: Jak se v názorové rubrice usadili trampové, převisy a montážní pěna

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Nedávno se na Ekolistu usadilo jedno zajímavé téma. Pokud jste to nestihli, tak v kostce je to téma o dvou věcech. Jestli se má litera zákona dodržovat vždy a za každou cenu do puntíku, nebo jestli je možné, aby se někdy přimhouřilo oko.To je mimořádně zajímavé téma a nechte si schválně projít hlavou, jestli vy sami nikdy neporušujete zákony. Nebo kam by to vedlo, když by se ty oči mhouřily vždy a všude. A kde najít tu správnou míru mhouření.

A druhou věcí je, jaká úroveň zabydlení převisů je ještě ok, a co už je cu fíl. Já sám jsem byl pod x převisy, nejvíc se mi líbí ty, kde je pár klád na sezení a umetené místo na spaní. Použití montážní pěny mi přijde jako faul.

Na Ekolistu vyšly komentáře jak trampů, tak urputného Ivana Breziny, který trampským příbytkům vyhlásil nesmiřitelnou válku. Do debaty se zapojila krajinná architektka, ochranář přírody a pastevec a své prohlášení k tématu dali i vědci s hromadou titulů před i za.

Zde to máte pěkně po pořádku, jak to šlo po sobě.

První text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.

Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.

Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.

Celé téma se pokusila uklidnit a vrátit k normálu mezioborová skupina vědců svým vyjádřením k trampingu.

Takováto výměna názorů nám přijde užitečná. Každý, kdo ji sleduje, se může zorientovat v různých pohledech na věc, identifikovat se s nějakým postojem, či si vytvořit svůj vlastní názor. I když jsme od některých lidí dostali bídu za to, že jsme do debaty pustili Ivana Brezinu. To je také zajímavé téma, koho pouštět do debaty, ale o tom třeba někdy jindy.

Debata by se také mohla vést o tom, zda naše ochrana přírody nemá vážnější a důležitější témata než převisy.

Za redakci Ekolistu Martin Mach Ondřej, šéfredaktor.

