Jan Pluháček: Druh versus jedinec: jeden z největších problémů záchrany druhů v zoo

Foto | Jan Pluháček

Vyhubením ohrožený nosorožec indický. V Pákistánu a Bangladéši byl vyhuben a přežívá v 7 rezervacích v Indii a ve 3 v Nepálu. V evropských zoo se poměrně dobře množí nebo spíše množil. Reprodukce všech dnes chovaných 40 samic je zcela zastavena, protože chybí zoo, kam by bylo možné umístit nově narozené mládě. Pokud se u samic včas nenastartuje reprodukce, tak se jim poškodí reprodukční systém (cystické poškození) a již se nebudou moci do konce svého života rozmnožit. Ale budou žít a z hlediska populace v podstatě „zabírat místo“. Mládě se nebude moci narodit. Populace v zoo tak bude chřadnout. Nechce se ani domýšlet, k čemu by mohlo dojít, kdyby se v Indii či Nepálu situace náhle zhoršila (což už se v minulosti párkrát stalo).