Jan Skalík: Konečně můžeme vést diskuzi o požáru založenou na datech a ne na emocích

Foto | Jakub Hruška Požářiště v Národním parku České Švýcarsko v říjnu 2022.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Vykácená holina na kraji Národního parku České Švýcarsko.

Je cenné, že alespoň s odstupem můžeme vést diskusi o požáru v Národním parku České Švýcarsko založenou více na datech a méně na bezprostředních emocích. Studie 17 autorů na svých 113 stranách popisuje příčiny požáru, a především pak srovnává scénáře šíření ohně.Studie ukazuje kontext, v němž požáry nejsou tak neobvyklé, jak by se mohlo zdát: geologické a půdní poměry Českého Švýcarska vedly k tomu, že zde po tisíce let prosperují jehličnaté lesy více náchylné k požárům. Jen od roku 1982 hořelo v Českém Švýcarsku víc než 86 krát. V oteplující se Evropě pouze v roce 2022 zasáhly požáry asi 860 tisíc hektarů lesů. V oblasti Českého Švýcarska se přitom průměrné teploty oproti období 1961 - 1990 zvýšily o více než stupeň Celsia, nepřetržité dlouhodobé sucho je v oblasti od května 2018 a dle indexu SPI-6 bylo v srpnu 2022 sucho nejintenzivnější za posledních 60 let.

Hlavní příčinou nezvladatelného šíření požáru byla dle studie právě dlouhodobě vyschlá krajina, vysoká teplota v prvních třech dnech požáru a vysoká rychlost větru. Na straně 110 pak studie shrnuje: „Zásadní je výsledek simulace, ve kterém jsou plochy souší nahrazeny po kůrovcové epizodě holinami, které by vznikly, kdyby došlo k vyklizení veškeré dřevní hmoty a na území byl travino-křovinový a travní typ vegetace. To je také jediný realistický scénář, před kterým Správa NP ČŠ v minulosti stála, protože živý smrkový les nebylo možno ochránit. Hoření by na holinách probíhalo s podstatně vyšší rychlostí a intenzitou a je otázkou, nakolik by se podařilo takový požár vůbec dostat pod kontrolu.“

Co si tedy ze závěrů studie můžeme odnést? Zcela se vyhnout lesním požárům a riziku, které představují pro lidi, kteří u lesa bydlí, nebylo možné nikdy. Pokud se ale chceme zaměřit na to, aby toto riziko bylo co nejmenší, pojďme se bavit o tom, co jej skutečně snižuje.

Za prvé - Realisticky je třeba počítat s tím, že oteplování a vysychání krajiny může ještě nejméně několik desítek let pokračovat a sílit. Stavět nebo opravovat si domy u lesů, které jsou zranitelné požáry, je v tomto ohledu riziko srovnatelné s tím, když si stavíte dům v záplavové zóně řeky po povodních. Tedy nejjednodušší způsob, jak se vyhnout riziku pocházejícího z ohně, je dostatečně s předstihem se vyhnout samotnému ohni.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Pavla Čížková / Správa NP Šumava Les ponechaný samovolnému vývoji na Šumavě.

Za druhé - Jak studie poměrně přesvědčivě dokládá, zdravé a odolné lesy šíří oheň výrazně pomaleji anebo jeho šíření docela brání. Nebudeme-li mít v krajině zranitelné monokultury pěstované pro rychlý zisk, ale pestré, vícegenerační lesy, které do krajiny vrátí vlhkost, sníží se tím i celkové riziko požárů. Biologické mapování po loňském požáru poukazuje, že i v místech, kde oheň měl největší sílu, se zachovala část semen zejména pro obnovu břízou, osikou, vrbou jívou a borovicí lesní. Předpoklady pro zdravé lesy tedy máme všude.

A nakonec za třetí - Ani jeden z dvou výše uvedených kroků nemůže stačit, pokud budeme planetu oteplovat do nekonečna. Na zcela extrémní podmínky se nedá adaptovat. Proto je potřeba nezvladatelným požárům čelit už docela v zárodku, tedy tím, že jako celá společnost budeme snižovat emise skleníkových plynů.

