Jiří Malík: Mobilita je posvátná, ale nebezpečná kráva. Přestaňme ji dojit

Richard Vacek 10.8.2020 08:27

K vyspělé zemi patří i to, že když chce někdo sedět doma, tak sedí. A když chce někdo courat po světě, tak klidně může. A snad by ten, který spokojeně sedí doma, neměl mít právo těm ostatním nakazovat, aby to dělali tak jako on, protože jemu to vyhovuje, doma je krásně a on žije ve skvělé přírodě.

