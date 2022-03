Mikuláš Peksa: Green Deal teď aktuálnější než kdy dřív, mrtvé jsou zlaté časy energetických oligarchů

Zdroj | Depositphotos "Green Deal není žádný naivní „zelený sen“, ale zcela pragmatická politika vedená snahou zabránit dalšímu rozvratu světa, jak ho známe."

Za prvé: Válka na Ukrajině neznamená, že staré problémy zmizely

Ruská invaze na Ukrajinu změnila svět ze dne na den. Někteří politici si ale navzdory tomu neomylně jedou svoje, třeba Andrej Babiš už zase volá po zrušení emisních povolenek, jako kdyby to bylo nějaké řešení. Zdá se ale, že není sám, kdo trochu tápe, jak spolu souvisí stav našich přírodních zdrojů, energetická a bezpečnostní politika. Jak ze současné situace ven?

Zatímco průměrný evropský názor vidí putinovské tanky jen jako další důvod pro to, abychom zrychlili transformaci ekonomiky a energetiky a nebyli už závislí na fosilních palivech, v Česku se ještě v den vyhlášení války objevily hlasy, které vítězoslavně volají po „konci zeleného snu“. Green Deal je prý mrtvý a dekarbonizace sice prý bude, dokonce ještě přísnější, ale ne kvůli nějakým klimatickým cílům, ale kvůli národní bezpečnosti a přežití lidstva.

Nechci se nikoho dotknout, ale autoři těchhle názorů prostě dělají z lidí hlupáky. Snaží se nám namluvit, že na světě nejsou žádná rizika nebo nás přinejmenším nemusejí zajímat, dokud k našim hranicím nepřijedou tanky. Jenže hrubá síla a válečná agrese nastupují většinou až jako poslední fáze nějakého dlouhodobého neřešeného problému. A jsou to právě ty dlouhodobé, tikající, neřešené problémy, které nás nejvíc ohrožují.

Jasně že klimatická změna úzce souvisí s národní bezpečností a přežití lidstva! Stále víc států se kvůli ní bude ocitat v nějakém typu nouze - ať už kvůli chybějící vodě, příliš vysoké teplotě, ztrátě úrody, záplavám, povodním nebo ničivým bouřím a orkánům. Debata o klimatické změně není o tom, kde bude za třicet let hladina oceánů, je o tom, že si ničíme podmínky pro život na planetě a v různých místech světa to vyvolává humanitární i bezpečnostní problémy, které mohou snadno přejít ve velké vlny migrace a války. Takže naopak, Green Deal není žádný naivní „zelený sen“, ale zcela pragmatická politika vedená snahou zabránit dalšímu rozvratu světa, jak ho známe.

Za druhé: Hlavním problémem pořád je, že jsme závislí na dovozu fosilních paliv

Za posledních 20 let stoupla závislost evropské energetické spotřeby na dovozu o cca 5 % (z 56 % v roce 2000 na 61 % v roce 2019). Podílí se na tom víc faktorů, mimo jiné docházející zdroje nalezišť plynu v nizozemském Groningenu a v Severním moři, díky kterým dokázala být Evropa ještě v 70. letech relativně soběstačná z hlediska produkce zemního plynu.

Tenhle plyn ale už k dispozici nemáme, zároveň v EU (stejně jako jinde po světě) roste spotřeba energie. Tím jsme se stávali v posledních letech víc a víc závislí na dovozu energetických komodit ze zemí mimo EU. Je to právě Green Deal, který na tenhle problém přináší odpověď. Žádnou jinou společnou evropskou cestu před sebou nemáme. Jeho cílem je omezit závislost evropských ekonomik na všech fosilních palivech, tedy zejména ropě, uhlí a plynu, a nahradit je obnovitelnými zdroji, které si v Evropě umíme vyrobit sami.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Úzké propojení státu a energetického byznysu není problém jen Gazpromu.

Za třetí: Fosilní byznys řídí oligarchové, před kterými už nesmíme couvat

Green Deal navíc reaguje i na další velký problém s fosilním mezinárodním obchodem, před kterým už teď nemůžeme zavírat oči. Obchod s ropou, plynem a uhlím drží pevně v rukách obří zavedené firmy, zpravidla úzce napojené na stát. Pokud zároveň v čele takového státu stojí autokrati s velmocenskými ambicemi, vzniká tím poměrně nepříjemná situace pro jeho sousedy i obchodní partnery.

Podívejte se na celková čísla. Ruské ministerstvo financí hlásilo v roce 2021 příjmy z prodeje ropy a zemního plynu na úrovni 120 miliard USD. V druhé polovině roku se přitom výnosy z prodeje plynu u samotného Gazpromu zdvojnásobily. Optikou dnešního dění to nejde říct jinak: Rusko zvedlo Evropanům ceny energií a teď z nich financuje válku.

Úzké propojení státu a energetického byznysu ale není jen problém Gazpromu, který se v posledních letech na evropském trhu nechoval jako tržní firma, ale jako nástroj výkonu vůle Vladimira Putina. Nezdravé prorůstání byznysových zájmů majitelů fosilních gigantů a státní politiky vidíme i třeba u takové PGE, státem vlastněné těžební skupiny v sousedním Polsku. Státofirmy v energetice můžou své postavení snadno zneužít, tlačit a vydírat demokraticky zvolené vlády nezávislých států. Události posledních dní nám podle mě daly jasný a pádný důvod, proč s tím skoncovat.

Za čtvrté: Výpadek ruského plynu umíme vyřešit, ale nebude to levné

Není reálné Gazprom odstátnit a udělat z něj tržní firmu, ne dokud je v čele Ruska Vladimir Putin. Potřebujeme se tedy bez Gazpromu a celkově ruského plynu obejít a v řádu týdnů až měsíců začít dovážet plyn (či něco jiného) od jiných dodavatelů.

Přes 40 % dovozu zemního plynu na evropský trh pochází z Ruska, nejvíc ho proudí přes plynovody Jamal a Ukrajinský tranzit. Roční import plynovody z Ruska činí v současnosti cca 1550 TWh a dalších víc než 150 TWh sem doputuje v tankerech na lodích ve formě kapalného plynu (LNG). Je to méně než v předchozích letech, stav zásobníků v Evropě je letos rekordně nízký.

Zbývajících cca 60 % importu k nám proudí jinými cestami, ať už jde o plynovody z jihu a severu nebo terminály LNG typicky v jihoevropských státech. Můžeme tedy navýšit odběry z těchto míst. Jejich kapacita teoreticky dovoluje posílení odběru až o 1800 TWh importu, tedy zhruba o tolik, kolik k nám dnes Rusko dováží. Zkapalněný plyn můžeme dovážet ze skandinávských zemí, Austrálie, USA nebo Kataru. Co v tuto chvíli nevíme, je, kolik ho bude k dispozici a za jakou cenu. Bohužel se nedá čekat, že by byla nějak výhodná.

Za páté: Plynu nebude tak málo, aby si lidé nemohli zatopit

I když nahradíme současný ruský import plynu do EU, neřeší nám to dlouhodobou energetickou bilanci. Současné dodávky z Ruska jsou totiž na minimu oproti předchozím letům, navíc není pravděpodobné, že se podaří vykrýt celý jejich výpadek bez jakýchkoliv ztrát. Budeme se tedy muset podívat na to, jestli nemůžeme někde plyn vyměnit za jiný zdroj nebo celkově snížit energetickou spotřebu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Skoro dvě třetiny dovozu zemního plynu do Evropy přitom stále proudí tak jako dřív, protože nepochází z Ruska.

Spotřeba plynu je totiž v evropských státech dost různá (zde si to je možné proklikat po jednotlivých zemích). Jsou regiony jako Nizozemí, Rumunsko nebo severní Itálie, kde se plyn hodně používá k výrobě elektřiny. V Česku má zemní plyn zásadní roli v systému ústředního vytápění. Když se podíváme, v jakých sektorech se plyn spotřebovává (tady graf dole), hraje největší roli průmysl, výroba elektřiny a domácnosti pak odebírají zhruba stejný objem, každý z těch sektorů okolo 25–30 %.

Skoro dvě třetiny dovozu zemního plynu do Evropy přitom stále proudí tak jako dřív, protože nepochází z Ruska. Z toho je jasné, že se v žádném případě nemůžeme dostat do situace, kdy by „lidi mrzli, protože v EU není plyn“. Pokud se někdo bude uskromňovat, bude to průmysl, a dodávám jedním dechem, že i to by bylo krajně nepříjemné a bude lepší, když se tomu vyhneme. Ale rozhodně neplatí, že by reálně hrozil absolutní nedostatek plynu pro spotřebu domácností.

Za šesté: Čistá tranzice je dlouhodobě jedinou cestou, jak se nenechat vydírat a ničit

Je jasné, že tohle je pořád jenom provizorní řešení. Co tedy dál? Green Deal (respektive taxonomie, která na něj navazuje) předpokládá plyn jako dočasné, přechodové palivo, případně použitelné pro vyrovnání výkyvů energetické sítě (jako zálohu pro obnovitelné zdroje). Jsou dvě možnosti, jak se v téhle věci bez plynu obejít. Buď můžeme snížit potřebu záloh díky efektivnější kapacitě sítě a alokovat energii podle aktuálních potřeb, to by se dalo zařídit masivní digitalizací přenosové soustavy (představte si takový internet věcí v energetické síti).

Nebo můžeme pro vyrovnávání použít jinou energetickou komoditu než zemní plyn. Tuhle schopnost má třeba vodík, který má tu výhodu, že se dá vyrobit z různých prvotních zdrojů (soláry, vítr, teoreticky i metan) a některé jsou velmi levné (typicky solární energie ze zemí, které mají moře a hodně slunce). Vodík se navíc dá přepravovat podobným způsobem jako zemní plyn, tedy buď zkapalněný na tankerech, nebo potrubím. Mohli bychom tedy pro jeho distribuci využít dosavadní (modernizovanou) infrastrukturu.

Vodík, a zejména ten, který se vyrábí z obnovitelných zdrojů jako slunce a vítr, má ještě jednu přednost. Tím, že se dá vyrábět z levných obnovitelných zdrojů, může být jeho výroba decentralizovaná. Na těžbu uhlí nebo zemního plynu mají historicky monopol státní giganti a náklady na vstup do oboru jsou pro kohokoliv dalšího extrémně vysoké. U zeleného vodíku je to přesně naopak, vstupní náklady jsou čím dál nižší a těžko půjde zabránit firmám, aby se do výroby pustily.

Právě proto třeba nedávná studie mezinárodní agentury IRENA mluví o zeleném vodíku jako o chybějícím článku energetické tranzice. Vodíkové energetické hospodářství nepotřebuje žádné Gazpromy ani jiné oligarchické státofirmy, jen dobrou infrastrukturu podléhající jasným pravidlům. Na trhu, kde je velké množství menších a středních hráčů, se nedostaneme do situace, kdy nás bude někdo vydírat, že nám stopne kohoutky.

