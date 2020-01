Miroslav Vinkler: Plastové odpady v EU a USA – pokrytectví, nebo podvod?

Richard Vacek 15.1.2020 07:02

Co je pro jednoho odpad, je pro druhého užitečná věc. A čím je někdo chudší, tím spíš je schopen z takového "odpadu" pro sebe získat nějaký užitek.

Pro nás bohaté to je nepředstavitelné, ale funguje to tak v rámci jedné země i mezi zeměmi. Co jeden vyhodí do kontejneru, druhý vytáhne a nějak zužitkuje. Bohatý Němec 10 let staré auto nepošle na recyklaci, ale pošle do Česka, kde pomůže šťastnému novému majiteli. A přitom nic nevadí, že to desetileté auto smrdí víc, než auto nové. Ono na druhou stranu smrdí méně, než to dvacetileté, které Čech pošle na recyklaci.

Mezi státy jde o to, aby nebyly porušovány předpisy. Víme, že Čína dlouho plast zužitkovávala - a jak zbohatla, už tento odpad nepotřebuje. Jiné země ještě nezbohatly a i tento odpad nějak zužitkují.

