Miroslav Hruška: Podobnost čistě náhodná?

Dálnice D3 (někdy zvaná Budějovická dálnice) je plánovaná a z části rozestavěná dálnice z Prahy přes Tábor a České Budějovice na česko-rakouskou hranici Dolního Dvořiště - Wullowitz, kde se má spojit s připravovanou rakouskou rychlostní silnicí S10.

Bydlím již 35 roků v malé obci na Neveklovsku a zajímám se o vše, co se dělo, děje a bude dít v mém okolí. A tak mi padla do ruky kniha autora Tomáše Zouzala s titulem „Zabráno pro SS“, která pojednává o vystěhování Neveklovska a Sedlčanska a zřízení cvičiště německých jednotek SS v době okupace. A narazil jsem zde na zajímavou věc.

V knize se píše: Teprve v sobotu 21. února 1942 podepsal ( Reinhard Heydrich) definitivní ortel: oblast mezi Vltavou, Sázavou, Benešovem a Sedlčany se stane územím SS. Zároveň učinil patřičné úřední kroky. V první řadě téhož dne pověřil Pozemkový úřad, aby zajistil rychlé vyklizení obcí, přičemž svolil, aby získání pozemků proběhlo jejich vyvlastněním. Při rozšiřování cvičišť pro Wehrmacht byly totiž nemovitosti vykupovány, nyní zavedené vyvlastňování mělo převod majetku urychlit.

To slovíčko vyvlastnit jsem už v poslední době slyšel často v mediích a tak jsem se podíval na Internet, co to má společného s cvičištěm SS. A na Internetu jsem se dočetl, že: usnesením č. 831 ze dne 25. listopadu 2019 vláda České republiky na svém jednání schválila návrh zákona, kterým se mění zákon 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mezi zákony, kterých se tato změna dotkne je i Zákon o vyvlastnění. V zákoně o vyvlastnění se navrhuje pro účely urychlení řízení o vyvlastnění stanovení jednoznačných lhůt pro některé procesní postupy, zejména pokud jde o uspořádání ústního jednání a vydání rozhodnutí o vyvlastnění.

Tak vida. Co se nám za těch 77 let změnilo? Samozřejmě v žádném případě nechci přirovnávat dnešek k minulosti. Ale přece jen mne některé věci zaujaly. Současnost je určitě jiná a srovnávat s minulostí ani nejde. Jsou však i některé věci v obou dokumentech, kde je podobnost více než náhodná.

Co tedy. V obou případech na vyvlastňování doplatí vždycky ten, kdo je vyvlastňován, Ať´je to v jakékoli době. Samozřejmě rozhoduje úřad a lidé za okupace neměli žádnou možnost se bránit. Dneska ji zatím ještě mají, ale pokud bude naše vláda vydávat zákony, které omezí či úplně zruší možnost občanů, spolků, a hnutí, pak nám nezbude také nic jiného než držet ústa. To rozhodně nechceme a budeme se tomu bránit.

Proč o tom píši? Oblast, kde bylo cvičiště SS, to je Posázaví, je totiž znovu ohrožena vyvlastňováním ve veřejném zájmu. Ve skutečnosti to znamená, že pro plánovanou stavbu dálnice D3 právě tímto krajem, což je označováno jako veřejný zájem, dojde znovu pro některé občany k vyvlastňování jejich polí, luk, nebo lesů. Ve výjimečném případě může dojít i na stavby.

V minulosti bylo použito vyvlastňování k různým účelům. Dnes je jediný účel a říká se mu veřejný zájem. Málokdy však veřejný zájem skutečně slouží veřejnosti. Slouží například betonářské lobby, cementárnám, stavebním firmám a dalším, pro které představuje obrovské zisky.

Další společnou skutečností je to, že ve všech případech na vše doplatí krajina a její životní prostředí, ať už je zničeno dělostřeleckou palbou na domy, zničením studen a zemědělské půdy anebo je to tím, že do přírody, která je zatím ještě v dobrém stavu, se navezou tisíce tun stavebních materiálů a staveb a následky pro přírodu budou stejné jako v prvním případě.

Nesrovnávejme nesrovnatelné, ale zkusme se zamyslit, co se opravdu změnilo v přístupu státu a úřadů k občanům. Nově vznikající zákony či jejich novely, ať už je to zákon o urychlení staveb nebo stavební zákon, nepřinesou nic dobrého jak pro úřady, tak pro občany. Jenom omezí práva občanů spolurozhodovat o svém soukromém majetku a vlastnictví, a tím i o svém životě. To už dokonce zavání porušováním Ústavy ČR, kde je ochrana a právo na soukromý majetek zakotveno.

Časový odstup mezi oběma událostmi je sice 77 let, ale nic to nemění na tom, že podobnost je snad skutečně jen náhodná.

