Oldřich Sklenář: Význam energetických úspor v budovách

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | PxHere

Zdroj | Kuda, F., Beránková, E., Facility management v technické správě a údržbě budov Náklady stavebního díla v průběhu jeho životního cyklu.

Zdroj | Český statistický úřad Bilance zahraničního obchodu se zbožím ve statistice zahraničního obchodu (kumulace celého roku, údaje v mld. korun, vybrané oddíly klasifikace CPA).

Říká se, že nejlevnější energie je ta, která se nemusí vyrobit, tedy energie uspořená. V případě budov je to v praxi o něco složitější, protože opatření, která přinášejí významnější úsporu energie, rozhodně nejsou zadarmo. U většiny objektů nicméně stále platí, že největší část nákladů v průběhu jejich životního cyklu tvoří náklady na provoz, respektive energii nutnou k jejich vytápění či chlazení. Investice do nižší energetické náročnosti tedy vždy stojí přinejmenším za zvážení. To se týká jak renovací starších budov, tak standardů pro novou výstavbu.Kromě úspor pro majitele, případně provozovatele budov zde existuje ještě další důležitý rozměr. Pokud se podíváme na statistiku rozdělení českých domácností podle způsobu vytápění , zjistíme, že největší podíl představuje vytápění pomocí dálkového tepla a zemního plynu. Ten společně s ropou představoval v loňském roce největší položku českého zahraničního importu v hodnotě téměř 330 mld. Kč. Protože většina importovaného zemního plynu je u nás využívána pro účely vytápění (i v případě dálkového tepla pochází cca pětina výroby opět ze zemního plynu), představují energetické úspory v budovách záležitost doslova strategického významu.

Klíčový význam sektoru budov potvrzují i údaje zmíněné ve Zvláštní zprávě Evropského účetního dvora. Podle nich se budovy v EU podílejí na spotřebě energie z více než 40 procent. Současně se v rámci Evropy jedná o oblast největším potenciálem energetických úspor. Související emise skleníkových plynů se podle stejného zdroje pohybují na úrovni 36 procent. Jinými slovy je sektor budov spojen s produkcí více než třetiny evropských emisí CO2 a dalších plynů přispívajících ke změně klimatu.

Problémem ovšem nejsou pouze skleníkové plyny. Například prachové částice, původem převážně z vytápění domácností tuhými palivy, jsou hlavním důvodem proč v České republice ve spojitosti s tímto typem znečištění každý rok předčasně zemře téměř 7 tisíc lidí.

Zdroj | Evropský účetní dvůr Spotřeba energie v EU podle odvětví.

Podle studie organizace Šance pro budovy a pražského ČVUT je při rychlé a důkladné renovaci rezidenčních budov možné snížit spotřebu energie nutné k jejich vytápění o jednu pětinu do roku 2030, respektive jednu polovinu do roku 2050. Z pohledu produkce skleníkových plynů lze v progresivním scénáři v kombinaci s rozvojem fotovoltaiky snížit celkové emise v sektoru budov o více než 80 procent.

Úkolem státu je zajistit vhodné podmínky pro využití tohoto potenciálu jak ve formě poradenství pro zájemce o energetické úspory, tak při pomoci s financováním, zejména v případě ohrožených skupin spotřebitelů, kteří nedisponují nezbytným počátečním kapitálem.

Informovanost zájemců o realizaci úsporných opatření by měla zlepšit budovaná síť poradenských center iniciovaná Ministerstvem životního prostředí spolu s dalšími úřady a subjekty včetně Místních akčních skupin. Financování vlastních opatření by zase mohlo být posíleno vyšším využitím výnosů z prodeje emisních povolenek, namísto jejich rozpouštění ve státním rozpočtu jako tomu bylo doposud.

Zdroj | Ministerstvo životního prostředí Program Nová zelená úsporám light je zaměřen především na seniory a nízkopříjmové domácnosti.

Státní podpora energetických úspor současně přináší zvýšení hrubého domácího produktu. Vyplývá to ze závěrů práce, kterou před časem vypracovali ekonomové Tomáš Lhoták a Miroslav Zámečník, tehdejší člen Národní ekonomické rady vlády. Pokud stát vynaloží milion korun na energeticky úsporná opatření, lze očekávat kladný dopad na HDP ve výši 2,1 až 3,6 milionu korun. Investice do energetických úspor tak násobně převyšují dopad běžných státních výdajů, které podle dostupných statistik přináší na stejnou investici růst HDP pouze o 600 tisíc korun (tj. 3,5 až 6 krát méně).

Stát by rovněž měl jít příkladem při snižování spotřeby budov ve veřejné správě. Podle studie poradenské společnosti Deloitte v tom má stále značné rezervy. Studie mimo jiné upozorňuje na fakt, že stát neplní ani svoje vlastní cíle. Navzdory potenciálu, který úspory představují, je nutné mít na paměti, že jeho naplnění vyžaduje veliké úsilí. Je proto nutné, aby se energetická efektivita budov stala jednou ze státních priorit.

