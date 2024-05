Otakar Pražák: Jak na Soutoku postrašilo místní lidi sedum vědců, jedna vědecká společnost a jeden ministr

Pod autorstvím sedmi vědců a jedné vědecké společnosti vyšel v Ekolistu dne 20. 5. 2024 článek s názvem „ Odborné společnosti: Společné prohlášení k problematice ochrany jihomoravských luhů “. Čtyři dny před tím, v deníku Brněnská Drbna, ministr životního prostředí sděluje, že sídlem Správy CHKO Soutok bude Lanžhot . V pondělí 20. 5. 2024 se uskutečnilo výjezdní zasedání Senátního výboru v Lanžhotě k problematice záměru vyhlášení CHKO Soutok. Lze se právem domnívat, že oněch sedm vědců, jedna vědecká společnost a ministr životního prostředí chtěli předem toto zasedání ovlivnit. Místní občany a řadu právnických subjektů se však zastrašit nepodařilo. Proč? Protože všichni přítomní vlastníci nemovitostí dali zástupcům AOPK a ministerstva životního prostředí zcela jasně najevo, že s vyhlášením CHKO Soutok nesouhlasí!Ochranou přírody na Soutoku se zabývám již více jak 40 let. Proto si dovolím zpochybnit společné prohlášení zmíněné akademické obce. Podle výše uvedeného dokumentu je lužní krajina nad soutokem Dyje a Moravy přírodně nejbohatší ve střední Evropě. Ohrožují ji motorové pily a půdní frézy, které vytvářejí z vytěženého lesa oraniště, navíc prolévané hektolitry herbicidů a plné invazních rostlin. Jako kdyby například v nejbližší CHKO Pálava tomu bylo jinak. Copak se tam motorové pily a herbicidy nepoužívají, nebo snad se invazní rostliny tomuto přírodnímu fenoménu vyhýbají? Posledním hitem na Pálavě je boryt barvířský, který ohrožuje původní stepní společenstva rostlin. Je tam snad vinou pracovníků CHKO Pálava?

Od devadesátých let je snahou ochránců přírody vyhlásit na Soutoku CHKO. Sám jsem dokonce, někdy v r. 1993, přesvědčoval obce a dokonce přednostu Okresního úřadu v Břeclavi aby dali souhlas k rozšíření CHKO Pálava. Všichni starostové dotčených obcí včetně přednosty okresního úřadu souhlasili, kromě Lesů ČR s.p., protože už v té době chtěli ochránci přírody zrušit oboru Soutok, jednu oboru na Pálavě a vyhnat kozy bezoárové, čímž si prakticky uzavřeli cestu ke všem budoucím jednáním.Přirovnávat Prahu k Soutoku v rámci pokrytí chráněných území a dokonce vyvozovat z tohoto nesmyslu jeden z největších dluhů našeho státu vůči přírodě bych od vědců skutečně neočekával. Zvláště pak proto, že jak sami tvrdí, patří krajina nad soutokem Dyje a Moravy již více jak třicet let k nejbohatším přírodním biotopů ve střední Evropě. To Praha tím asi nebude.

V prohlášení vědců je také kromě jiného uvedeno, že vyhlášení CHKO má přinést nezbytnou expertízu. Ptám se jakou, když už sami přišli na to, že příroda na Soutoku je ohrožena motorovými pilami, půdními frézami, hektolitry herbicidů a invazními rostlinami? Ano, lužní krajina je ohrožena a to především nedostatkem vody a probíhajícími klimatickými změnami. A pokud chtějí vědci a zastánci vyhlášení CHKO Soutok dosáhnout souhlasu od místních lidí, ať sestoupí ze svého piedestalu vševědoucích do role pomocníka ve vysvětlování vlastníkům pozemků, že právě na tom jejich se vyskytuje vymírají druh rostliny či živočicha a proto je nutné na něm vyhlásit patřičnou ochranu. Ze zkušenosti vím, že taková práce je dlouhodobá, ale mnohé zemědělce či lesníky se nakonec přesvědčit podaří. To je také smyslem smluvní ochrany, kterou státní byrokracie tvrdošíjně odmítá i přesto, že již téměř deset let je tato možnost platným institutem zákona o ochraně přírody. V tom vidím základ a smysl skutečné ochrany přírody, a je mě líto, že současná ochranářská garnitura v čele s ministrem životního prostředí většinou prosazuje bezohledné byrokratické postupy včetně bezprecedentního porušování zákona o ochraně přírody a krajiny.