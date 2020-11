Petra Kolínská: Příprava nového stavebního zákona – co krok, to přešlap

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | me / me / Wikimedia Commons Potřeba nového stavebního zákona je zřejmá. Na ilustračním snímku rozestavěná dálnice D3.

Ve všech ohledech nestandardní příprava vládního návrhu nového stavebního zákona se zapíše do dějin legislativy tučným písmem. Čeká nás totiž i hodně nestandardní projednání v Poslanecké sněmovně. Jde přitom o klíčový zákon, který v době klimatické krize a přicházející hospodářské krize ovlivní život každého z nás.

Přešlap první: Přípravu nejdůležitějšího zákona tohoto volebního období svěřil premiér Hospodářské komoře, která zastupuje i developery. S jejich návrhem nesouhlasili odborníci z věcně příslušných ministerstev ani právní experti z Legislativní rady vlády či Nejvyššího správního soudu. Nestandardnost přípravy první verze potvrdil i otevřený dopis úředníků MMR, kteří nesouhlasili s obsahem návrhu i způsobem přípravy. Ve výčtu přešlapů nemůže chybět porušení legislativních pravidle vlády, spočívající ve vynechání druhé kola meziresortního připomínkování. Na to zase veřejně upozornil veřejný ochránce práv. Marně.

Přešlap druhý: V rozhovoru pro Hospodářské noviny z druhé poloviny října ministryně Dostálová uvedla, že k vládnímu návrhu předloží komplexní pozměňovací návrh. Ministryně tedy plánuje zásadním způsobem pozměnit obsah návrhu bez toho, že by věc projednala s dotčenými ministerstvy a samosprávami. Nejde přitom o žádnou formalitu. Návrh zákona počítá s radikální reorganizací veřejné správy, která se dotkne tisíců úředníků a vážným způsobem zasáhne do fungování ministerstev i obecních a krajských úřadů. V této souvislosti těžko považovat za náhodu, že kontroverzní obsah návrhu obhajuje ministryně odkazem na externí posudky, ve kterých ovšem jakákoli zmínka o obsahu nového zákona chybí.

Přešlap třetí: vláda se rozhodla přinést důležitý návrh do Sněmovny v době nouzového stavu a mimořádných opatření. V praxi to znamená, že na zítřejší schůzi Sněmovny bude místo 200 poslanců sedět maximálně 100 poslanců a výbory, které budou návrh projednávat, budou neveřejné. Na jejich jednání budou vpuštěni jen pozvaní hosté. Není těžké odhadnout, kdo bude mít to privilegium a kdo naopak bude muset zůstat doma.

Přešlap čtvrtý: Návrh zákona není jen o lhůtách a délce řízení, jak se nám snaží namluvit mediální zkratka vlády, a netýká se jen těch, kteří podnikají ve stavebnictví. Týká se nás všech a de facto každodenně. Je proto potřeba mluvit o tom, že návrh nenabízí žádné nové nástroje pro řešení následků klimatické změny, omezuje účast veřejnosti a spolků v povolovacích řízeních, oslabuje práva vlastníků nemovitostí a zásadním způsobem oslabuje ochranu veřejných zájmů, ne náhodou nejrozsáhleji v oblasti životního prostředí.

Bude důležité sledovat, jak se poslanci s návrhem popasují. Potřeba nového stavebního zákona je zřejmá, ale současný návrh by špatnou situaci jen zhoršil a na kompletní přepsání není ve Sněmovně čas a prostor.

