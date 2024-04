Nechcete na hlídání ovcí psa z útulku? Nechceme

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Chudáčci. Nechcete je na hlídání ovcí?

Stále častěji dostáváme nabídky s pasteveckými psy z útulků, nebo od lidí, kteří již nemohou mít psy doma atd. atd. S tím, že nám by se určitě hodili na hlídání stád. Je to smutné, ale nehodili.Ačkoli to tak na první pohled nevypadá, na pracovního pasteveckého psa jsou kladeny obrovské nároky.

Pracují samostatně bez trvalého dohledu člověka. Často na odlehlých místech. Musí být naprosto spolehliví. Naprosto!

Musí být účinnými a platnými pomocníky v náročné práci, ne zdrojem problémů, starostí a bezesných nocí.

Čtyři body, přes které nejede vlak

1) Pes musí absolutně respektovat elektrický ohradník, případně pevný plot. Za jakýchkoli okolností. Za jakýchkoli!

Psa, který skáče, případně přelézá či podhrabává oplocení, není možné používat jako strážce stád v kulturní krajině.

Rizika přítomnosti pasteveckých psů v hustě obydlených oblastech nejsou zanedbatelná. Ještě je zvyšovat využitím nespolehlivého psa je zbytečným hazardem.

Notoričtí tuláci jsou noční můrou pastevců. Nejen, že pes není tam, kde má hlídat, a tudíž neplní svou funkci, ale může honit zvěř, otravovat kolemjdoucí atd.

2) Nesmí se bát bouřek, výstřelů apod.

Celá řada psů žijících s lidmi má z těchto jevů až panickou hrůzu. Zhusta kvůli nevhodné a kontraproduktivní výchově v mládí.

Za bouře může pes v panice utéct z ohrady nebo se vyděšeně krčit v nějakém úkrytu. Obojí je špatně.

Vlci mají za bouří stejný hlad jako za pěkného počasí. Pastevečtí psi, kteří vyrostli ve stádě, bouřky neřeší. Odmala vidí, že všechna zvířata okolo hromy a blesky ignorují. I za tohoto nečasu se klidně pasou nebo leží a přežvykují. Nikde ani náznak stresu. Tak se chovají stejně. (Vůči bouři)

3) Pes se sice s hlídanými zvířaty nemusí nutně důvěrně kamarádit, ale v žádném případě si s nimi nesmí hrát nebo je nahánět či dokonce lovit.

To, že si zvířat nevšímá v lidské přítomnosti, nic neznamená. Spousta psů se chová jinak, když ví, že jsou sledováni, a jinak, když jsou sami sobě pány.

Velmi riziková je situace, kdy se stádo něčeho lekne a začne prchat. Nebo nějaké bázlivé zvíře před psem utíká. Pes, který nevyrostl se zvířaty, neodolá pokušení. Pak je pro stádo stejným, nebo větším ohrožením než vlci. Čest výjimkám.

4) Pes musí s klidem a nadhledem snést, když do něj ovce či koza drcne. Nemůže se po ní ohnat jako po jiném psu. Jinak je malér na světě.

Ideální je, když pes „rozumí“ chování svěřených zvířat a takovým situacím se buď preventivně vyhne nebo je vyřeší diplomaticky. A to se naučí jen ve stádě. A učí se to dlouho. Pes, který vyrostl a žil s pouze lidmi, má v tomto oboru velký handicap.

Vzhledem k tomu, že pastviny máme i 45 km od baráku, málo lidí a jedny nervy, nemůžeme o těchto nabízených psech ani přemýšlet.

Mohou tito psi fungovat jako pastevečtí? Mnozí z nich nepochybně ano. Na menších farmách. S pastvinami přiléhajícími k obydleným budovám. S dostatečně kvalitním oplocením. Pokud se dostanou ke zkušenému člověku, který má dost zdravého sebevědomí, jasno v hlavě a pokoru v srdci. A spoustu času k výchově psa. Možná přesněji mentoringu psa, se kterým si osud nepěkně zahrál.

Za takových podmínek se pes může stát platným a spolehlivým ochráncem nejen zvířat, ale celé farmy.

