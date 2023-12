Orli se do záchranných stanic už ani nevejdou

Zdroj | Záchranná stanice Pavlov Orel mořský v záchranné stanici.

Rok 2023 byl pro záchranné stanice ve všech směrech rekordní. Nejen, že se významně zvýšil celkový počet přijatých zvířat v nouzi, ale zvýšil se i počet přijatých vzácných druhů – jako třeba orlů mořských. Těch letos záchranné stanice přijaly třicet.

O neobvykle velkých počtech rorýsů či netopýrů, kterých Národní síť záchranných stanic letos přijala o stovky více než kdykoliv v minulosti, jsme již informovali. Zvýšil se i celkový počet přijatých zvířat – dosáhl čísla 32 000.

Zajímavé je, že významně vzrostl i počet vzácnějších druhů, i vrcholových predátorů, jakými jsou například orli mořští. Těch letos záchranné stanice přijaly 30. V loňském roce to například bylo „jen“ 12 orlů. Za posledních 10 let přijaly stanice Národní sítě záchranných stanic 130 orlů mořských. Z toho celých 23 % připadá jen na letošní rok.

Zdroj | Záchranná stanice Pavlov Orel mořský v rozletové voliéře.

Orel mořský je největším druhem orla v Evropě a v ČR figuruje na seznamu zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii kriticky ohrožený druh. I přes veškeré překážky, které jim lidé úmyslně či neúmyslně staví do cesty, se počet u nás hnízdících párů orlů mořských zvyšuje.

Orli se do stanic dostávají nejčastěji kvůli zraněním (například pro fraktury končetin a křídel), u kterých není vždy známá příčina. Velkou roli však při nich hraje doprava (srážky s automobily, vlaky apod.), nárazy do elektrického vedení či popálení proudem na sloupech vysokého napětí.

Specifikou jsou u orlů otravy karbofuranem, které postupem let zapříčinily úmrtí stovek orlů a jiných predátorů. Šance na přežití je u těchto otrav minimální. Proto se ani většina otrávených orlů do stanic nedostane – uhynou na místě otravy.

Zdroj | Záchranná stanice Makov Pracovníci záchranné stanice Makov a orel mořský.

Celková úspěšnost záchranných stanic v léčení a vypouštění zvířat zpět do volné přírody se pohybuje okolo 60 %. U orlů mořských je to však pouhých 30 %. Je to pro to, že zranění těchto mohutných ptáků jsou většinou neléčitelná.

K úspěšné rehabilitaci vyléčených orlů je zapotřebí prostorných rozletových voliér. Těch je ale v Národní síti nedostatek. Proto se čas od času musí nějaký orel stěhovat do stanice, která takovou voliérou disponuje. Ale ani to při tak velkém množství orlů nepostačuje. Je nutné vybudovat další minimálně dvě rozletové voliéry.

I na výstavbu rozletových voliér je možné přispět ve sbírce Zvíře v nouzi v její aktuální kampani Ježíšek pro zvířata anebo přímo prostřednictvím darovacího portálu. Orli i záchranné stanice Vám poděkují.

