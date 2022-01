Jiří Svoboda: Quo vadis, teplárenství?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

O transformaci našeho teplárenství doposud vznikla řada článků. Jedno mají společné. Ani náznakem se neuvažuje o tom, že by mohlo dojít i k podstatné redukci teplárenství. Tím se předem vylučují řešení, která by mohla být z hlediska nevyhnutelné dekarbonizace společnosti mnohem efektivnější.Pro bezuhelné teplárenství připadají v současnosti v úvahu tři základní zdroje energie: zemní plyn, biomasa a komunální odpad. V několika případech lze využít teplo z jaderných elektráren, vzdálenou nadějí jsou malé modulární jaderné reaktory. V perspektivě jednoho až dvou desetiletí je smysluplným zdrojem pouze komunální odpad, ten ale pokryje potřeby jen zlomku tepláren. Z biomasy se stává strategická surovina, jejíž cena může kdykoliv vylétnout, a zemní plyn je přechodné řešení nejvýše do roku 2040.

Teplárna, jak název napovídá, přednostně vyrábí a dodává teplo a má zájem o co největší odbyt. Dekarbonizace společnosti ale vyžaduje domy v maximálním počtu co nejlépe zateplit, čímž dojde k radikálnímu poklesu potřeby tepla a zvýšený podíl tepla uteče z teplárenských rozvodů do země. To budou pro mnohé, byť již zmodernizované, teplárny likvidační podmínky. Z toho lze vytušit, že to s teplárenstvím a jeho vzdálenější perspektivou nebude vůbec jednoduché a nelze před tím strkat hlavu do písku.

Je proto otázkou, zda se v případě teplárenství máme dívat pouze do vzdálenosti 10 let a „proinvestovat“ (v podstatě vyhodit) desítky miliard Kč z Modernizačního fondu na pouhé oduhelnění teplárenských zdrojů, nebo vzít do úvahy výhled na 30 a více let. V druhém případě by nás již nyní čekalo postupné zateplování domů na velmi vysoký standard, budování lokálních zdrojů tepla dimenzovaných na výrazně nižší spotřebu a odpojování od teplárenské sítě. Lokálními zdroji mohou být tepelná čerpadla nebo kogenerační jednotky na zemní plyn, které bude možné přebudovat na zelený vodík. Zateplování i odpojování domů od teplárenské sítě by muselo probíhat v koordinaci s teplárnou, aby se minimalizovaly její ztráty a byly potřeba co nejmenší kompenzace od státu.

Myslím, že je třeba seskočit z hrušně dolů, přestat si lhát do kapsy a situaci s teplárnami co nejdříve pořádně zanalyzovat. Navrhuji rozdělit oblasti dnes vytápěné uhelnými teplárnami do dvou kategorií: I. oblasti s domy, které je možno řádně zateplit a II. oblasti s domy (např. s historickými budovami), která lze zateplit jen obtížně a nedostatečně. V oblastech I. by docházelo k řízenému kvalitnímu zateplování budov, instalaci lokálních zdrojů, odpojování od teplárenské sítě a postupné redukci teplárny či její konečné likvidaci. V tomto případě by se tyto teplárny zatím nemodernizovaly a počkalo by se až na konečnou redukci. V teplárnách pro oblasti II. by se naopak začalo přecházet na neuhelné zdroje co nejdříve. V současné době stejně není neuhelných zdrojů pro teplárny dostatek a navržená kategorizace by řešení situace velmi usnadnila.

Každopádně je třeba využít desítky miliard Kč z Modernizačního fondu co nejúčelněji na základě promyšleného dlouhodobého strategického plánu, kdy peníze nepůjdou jen na náhradu uhelných teplárenských zdrojů, nýbrž i na zateplování na teplárny napojených budov a řízené odstavování nemodernizovaných tepláren. Je si ale třeba uvědomit, že tato redukční dieta teplárenství včetně zateplování budov bude stát řádově více, než je v Modernizačním fondu k dispozici a toto budou muset zaplatit naši občané. Proto musíme nakládat s prostředky Modernizačního fondu co nejefektivněji, aby museli naši občané zaplatit co nejméně. Podobně nelze naivně předpokládat, že dekarbonizaci našeho hospodářství pořídíme z prostředků EU. Budeme rádi, když odtud získáme 10 % potřebných prostředků, na něž si již nyní brousí zuby např. vlivná lobby obnovitelných zdrojů těšící se na nemalé zisky.

Je již načase přestat s krátkozrakými akcemi typu přímotopy, modernizace uhelných kotlů či solární tunel a nerozmnožit je o nedomyšlenou „transformaci“ teplárenství. Nestačí jen naslouchat zájmům tepláren beroucích si čtyři miliony občanů jako rukojmí, je třeba respektovat zájmy celé společnosti. Bohužel musíme připustit, že v případě teplárenství existují jen špatná a ještě horší řešení.

Rozhodně si v tomto velmi složitém případě nechci dělat patent na rozum a velmi uvítám, pokud na toto téma vznikne věcná diskuse přispívající k co nejméně bolestivému řešení.

