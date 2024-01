Lucie Kubesa: Pokračování kauzy Křeslický mokřad

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeněk Čermák

Za pár týdnů to bude rok, kdy jsme se s členy Výboru pro životní prostředí pustili do pokusu, na jehož konci měla být záchrana mokřadu v Městské části Praha – Křeslice A jak to dopadlo? Špatně.

V průběhu pár hodin, hezky opatrně, tři dny po sobě, aby je, pokud možno nikdo nechytil, za pomoci osobního vozu s károu a nakláďáčku s kontejnerem, někdo dokácel zbytek stromů, přeživších první nájezd pachatelů nepovoleného kácení na pozemku pana Skořepy v katastru Křeslic.

Hodně mne rozesmutnila informace křeslického občana, pana Zdeňka Čermáka, který k nám na jednání výboru přivedl tehdejší vedení MČ a místních aktivních občanů, kteří pochopili význam této lokality pro životní prostředí, a pustili se do boje, za její přežití. Zdeněk Čermák: „Skořepa si nic z nikoho nedělá, dělá si, co chce, protože si myslí, že ho rodiče právníci ze všech průšvihů vysekají. Mám dojem, že ing. Bednář z magistrátního OCP jde Skořepovi neuvěřitelně na ruku, navzdory vzniklé situaci na lokalitě.“ Musím uznat, že rozpaky pana Čermáka nejsou vůbec ojedinělé.

Vzpomněla jsem si na jednání s ing. Bílým z Ministerstva životního prostředí, který má v gesci také významné krajinné prvky, kam patří mokřady. Naši snahu podporoval. Nelituji času, který jsme mokřadu věnovali s inspektory ČIŽP, lituji práce, která nevedla k ničemu, co by dokázalo stav změnit. Navíc se k tomu přidalo z mé strany potvrzení chyby v nastavení kompetencí ČIŽP, protože od roku 2024, mohou inspektoři žádat od fyzických osob, jako v případě křeslického mokřadu, pouze podávání vysvětlení. Ukazuje se, že měla pravdu bývalá ředitelka ČIŽP Eva Tylová, mimochodem členka našeho výboru, když loni na podzim kompetenční změny v činnosti ČIŽP kritizovala.

Křeslickým mokřadem jsme se ve Výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví začali zabývat téměř před rokem, a jevilo se nám, že dokážeme mokřad uhájit, najít řešení, jak lokalitu zachránit. Osobně se domnívám, že bychom měli pro naplňování závazných dokumentů zastupitelstva, Klimatického plánu pro Prahu 2030 a Strategie adaptace na změnu klimatických podmínek dělat mnohem více, i v takových relativních maličkostech. Protože právě z maličkostí se skládá celek. Křeslický mokřad bohužel není jediný, který bojuje, či spíše bojoval o svůj život. Musíme se mnohem více soustředit, aby nám pro ty velké věci, zcela zbytečně, ty malé neunikaly.

