Bývalý manažer Coca-Coly chce pěší poutí Evropou podpořit odstraňování CO2 z atmosféry

Z dinosaura aktivistou.

V předvečer svých 60. narozenin se bývalý manažer společnosti Coca-Cola a podnikatel Craig Cohon vydal na 4000 km dlouhou pěší pouť z Londýna do Istanbulu, aby upozornil na nutnost snižování obsahu uhlíku v atmosféře. Dnes přešel z Polska do České republiky, kterou bude procházet do 26. března. Měl by se setkat se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy a starostou Telče, další setkání jsou v jednání.

„Když jsem se dozvěděl, že všechen oxid uhličitý, který jsme vyprodukovali, zůstává v atmosféře, protože ekosystémy ho nedokážou v takovém množství pohlcovat, začal jsem se zabývat možností jeho zachytávání,“ vysvětluje Kanaďan v tiskové zpravě.

Cohon se rozhodl investovat svůj penzijní fond do nových technologií pro zachytávání atmosférického uhlíku a zároveň se vypravit na pěší pouť z Londýna do Istanbulu.

Po cestě přes 82 měst a obcí mluví se starosty, generálními řediteli, aktivisty, vědci a politiky o možnostech snížení množství uhlíku v atmosféře, aby zvýšil povědomí veřejnosti o tomto tématu.

Za myšlenkou aktivního odebírání CO2 z atmosféry je fakt, že i kdybychom hned přestali vypouštět veškerý oxid uhličitý do atmosféry, nezastaví to probíhající klimatickou změnu. Podle poslední zprávy mezivládního panelu pro klimatickou změnu není možné udržet globální oteplení pod 1,5 ° Celsia, aniž bychom eliminovali oxid uhličitý, který se již v atmosféře nachází.

Craig Cohon dlouhá léta cestoval po světě ve službách velkých společností, jako je Coca-Cola nebo Cirque du Soleil, než se před třinácti lety usadil na lodi na břehu Temže. V roce 2022 zahájil kampaň Walk it back (Odchoď si to) poté, co si nechal udělat celoživotní audit své uhlíkové stopy.

„Zjistili jsme, že Craig za svůj život vyprodukoval ekvivalent 8000 tun CO2. To je asi 28x více než je světový průměr,“ uvádí Michael Mathres z Fund Nature, který audit dělal. Do výsledku se promítly desítky let rychlého a nákladného života manažera a podnikatele včetně drahých dovolených, nespočtu letů a snědených hamburgerů. Kampaní Walk It Back chce Cohon „splatit svůj osobní dluh vůči Zemi“.

Ze svého důchodu investoval Cohon více než milion dolarů do technologií, které dokážou zachytávat oxid uhličitý a s podporou řady organizací od iniciativy mladých lidí ReEarth po World Economic Forum se snaží přinést diskuzi o možnostech řešení klimatické krize do měst a vesnic napříč Evropou.

Cestu o 4000 kilometrech by rád ušel během pěti měsíců a do Istanbulu dorazil v předvečer svých 60. narozenin.

Craig Cohon na svém webu umožňuje podporu několika konkrétních projektů odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry. Patří mezi ně výroba biouhlu, regenerativní zemědělství nebo speciální beton sycený oxidem uhličitým.

Mezi vysoce technologické projekty se pak řadí přeměna biomasy v olej a jeho uskladnění hluboko pod zemí prostřednictvím injektáže do geologicky stabilních míst, kde by ideálně měl být uskladněný navěky.

Dalším příkladem je výroba speciálních bójí. Ze zbytků po těžbě dřeva a podobných zdrojů biomasy se vyrobí bójka, která je následně potažena uhličitanem vápenatým, osetá řasami jako jsou chaluhy a umístěna na otevřený oceán. Zatímco bóje pluje, chaluhy zachycují uhlík z horních vrstev oceánu a atmosféry.

Z bóje se postupně rozpouští uhličitan vápenatý a zvyšuje zásaditost oceánu, který je kvůli velké koncentraci CO2 překyselený. Poté, když se dosáhne optimální doby růstu řas, celý systém ztrácí vztlak a klesá na dno oceánu, kde se uhlík zachycený řasou uloží.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Martina Jurová / archiv autorky Biouhel či prauhel je znovuobjevená surovina, kterou znali už jihoameričtí indiáni.

Motorem kampaně Walk it back je, že změna vývoje klimatu je stále možná. Vyzývá k aktivnímu snižování obsahu uhlíku v atmosféře pomocí nových technologií.

Důraz na technologie má ale svá rizika, na která kampaň Walk it back neupozorňuje. Pohled na technologie zachytávající CO2 z atmosféry se problematizoval poté, co je začaly propagovat velké ropné společnosti s cílem vyvázat se ze snižování emisí.

Pokud je cílem společnosti včas zmírnit klimatickou změnu a zpomalit oteplování planety, je potřeba zároveň snižovat množství produkovaných emisí skleníkových plynů a zároveň je odstraňovat z atmosféry.

Nadšení novými technologiemi by také nemělo zastínit fakt, že jedním z nejlépe fungujících systémů zachytávajících CO2 jsou funkční ekosystémy, v čele s deštnými pralesy. Proto mezi účinná opatření k zachycení CO2 patří ochrana přírodních ekosystémů planety.

