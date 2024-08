Miroslav Bobek: Jaké problémy by nové názvosloví ptáků přineslo zoologickým zahradám?

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | lonelyshrimp / Flickr Mada modrotemenný nebo také papoušek či alexandr modrošíjný.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Až na nejjižnější cíp Afriky ke mně doléhá halas českých názvoslovných válek. Ty neutichly ani po zrušení Názvoslovné komise ČSO.

Tomu nejpodstatnějšímu, totiž šokujícímu faktu, že mnozí nechápou smysl a účel národního názvosloví, se budu věnovat posléze. Teď jen rychlá reakce na knížecí radu bývalého člena uvedené komise pana Klimeše. Ten k mé připomínce, jaké problémy přinese nové názvosloví mimo jiné práci zoologických zahrad, napsal: „To lze přece zcela jednoduše vyřešit použitím změněného i původního názvu a přidáním pár slov (dříve zvaný, neboli, zvaný také, známý též jako apod.).“

Dovoluji si tímto pana Klimeše pozvat do Zoo Praha.

Vážený pane, přijďte a vymyslete, jak informační systém předělat, aby se nám tam to „dříve zvaný mada modrotemenný nebo také papoušek modrošíjný“ někam vešlo. Pak si sedněte k počítači, informační tabulky upravte, nato je vyrobte a vyměňte. A nezapomeňte rozbít prasátko, nebude levné zaplatit materiál, tisk apod. Dalším Vaším úkolem bude přepracovat Lexikon zvířat. To si vyžádá spoustu času, na to prosím nezapomeňte, a opět spoustu peněz na výrobu. Následně bude nutné změnit nejrůznější další materiály. Hodně materiálů. A až bude hotové i to, můžete si sednout k telefonu a odpovídat adoptivním rodičům, kteří se budou dotazovat, kam se podělo „jejich“ zvíře.

Ale pokud byste nakrásně tohle všechno udělal, stejně nevyřešíte to nejdůležitější: Nenahradíte totiž mnohaletou práci mnoha mých kolegů, kteří seznamují veřejnost s tím, čím je ten který druh zajímavý, vysvětlují příčiny ohrožení mnohých z nich a koneckonců i dělají fundraising na jejich ochranu. Čímž se dostávám k Vašemu nepochopení významu národního názvosloví. Ale jak jsem naznačil výše, tomuto tématu se budu věnovat v samostatném textu.

Zdroj | Zoo Praha Mada modrotemenný nebo také papoušek či alexandr modrošíjný? Úpravy na ceduli v zoo vyžádané změnami názvosloví.

reklama