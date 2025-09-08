|
Hnutí ANO a SPD by nezavedly emisní povolenky na vytápění a pohonné hmoty
8.9.2025 10:17 | PRAHA (ČTK)
Nyní opoziční hnutí ANO a SPD by v případě vládního působení po říjnových sněmovních volbách nezavedly nové emisní povolenky na individuální vytápění domácností a na pohonné hmoty. V Otázkách Václava Moravce České televize to řekly špičky obou hnutí Karel Havlíček (ANO) a Radim Fiala (SPD). Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) hledá Česko mezi členskými státy Evropské unie partnery pro odklad zavedení povolenek, které má nastat v roce 2027.
Množství zvěře na jižní Moravě se výrazně nemění, stavy se nedaří snížit
8.9.2025 10:13 (ČTK)
Množství zvěře v jihomoravských lesích se v posledních letech nijak výrazně nemění. Ze sčítání myslivců ke konci letošního března vyplývá, že jen mírně oběma směry v posledních pěti letech kolísá počet daňků, muflonů a jelenů a velmi mírně roste počet srnčí zvěře. Data zveřejnil Český statistický úřad. Myslivcům se tak nedaří snižovat množství zvěře, která okusováním stromů brání efektivnější obnově lesů po kůrovcové kalamitě minulých let. Stejně tak kolísají stavy divokých prasat. Množství ulovených zvířat ale u spárkaté zvěře s výjimkou prasat roste.
Experti: Ukrajina bojuje s nedostatkem pitné vody, nejvíce jih a východ země
8.9.2025 01:30 (ČTK)
Na Ukrajině od začátku války v roce 2022 trpí některé regiony nedostatkem pitné vody, na vině je ničení vodovodní infrastruktury. Nejvíce zasaženy jsou regiony na jihu a východě země. Situace v zemi je nerovnoměrná. Ve střední a západní Ukrajině je přístup k vodě obecně stabilní, ale ve frontových oblastech a čerstvě osvobozených komunitách čelí lidé obrovským problémům. ČTK to řekli zástupci neziskových organizací a vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný. Podle něj je obnova vodní infrastruktury jednou z hlavních priorit.
V areálu bývalého hlubinného dolu Centrum u Mostu by se mohl vyrábět vodík
8.9.2025 01:17 (ČTK)
V areálu bývalého hlubinného uhelného dolu Centrum u Horního Jiřetína na Mostecku by se mohl vyrábět vodík. V systému vodíkového hospodářství se počítá s napojením na fotovoltaickou elektrárnu. Tzv. zelený vodík bude možné využít v chemických a zemědělských provozech i pro dopravní prostředky, vyplývá to ze zveřejněného záměru společnosti Sev.en Inntech.
Soutěž o nejlepší ekologický projekt vyhrály Ptačí parky
7.9.2025 12:20 | BRNO (ČTK)
Soutěž o nejlepší ekologický projekt v Česku letos vyhrály Ptačí parky, uspěly v konkurenci více než dvou stovek přihlášených. Z finálové šestice v soutěži E.ON Energy Globe vybrala vítěze hlasováním veřejnost. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo včera na ekologickém festivalu v Brně. ČTK to oznámil mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný. Loni v soutěži zvítězila milovická rezervace velkých kopytníků.
Los Emil sobotní večerní procházkou narušil provoz vlaků v rakouském St. Pöltenu
7.9.2025 11:48 (ČTK)
Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice i Slovensku, sobotní večerní procházkou po kolejích v rakouském St. Pöltenu přerušil na několik hodin vlakový provoz. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouská policie musela kvůli sudokopytníkovi na konci srpna také uzavřít jeden z nájezdů na dálnici A22.
Student z Brna založil oděvní značku. Letos si pěstoval i vlastní len
7.9.2025 11:39 (ČTK)
Daniel Weber založil se spolužákem oděvní značku Humanoddity už před šesti lety na gymnáziu a dnes jako student Fakulty výtvarných umění VUT v Brně ji nadále rozvíjí. Jeho snahou je vytvářet módu, která jejímu nositeli dlouho vydrží a bude z materiálů, jejichž výroba bude co nejméně vytěžoval přírodní zdroje. Aktuálně si pěstuje vlastní len, aby měl i svoji látku pro nový typ kalhot. Řekl to v rozhovoru pro web VUT.
Povodí Ohře otevřelo dvě své vodní elektrárny v Karlovarském kraji pro veřejnost
7.9.2025 11:30 | LOKET (ČTK)
Lidé se tento týden mohli podívat do dvou malých vodních elektráren Povodí Ohře v Karlovarském kraji. Den otevřených dveří uspořádal správce povodí na elektrárně v Lokti a elektrárně v Chebu. Už ráno využily v Lokti první desítky lidí možnost podívat se na technologie elektrárny, která má více než stoletou historii a po rekonstrukci v 90. letech 20. století slouží dodnes. Pro děti je na obou elektrárnách připravený program a vodní hrátky. Povodí Ohře provozuje 23 malých vodních elektráren.
Výstava v Jízdárně Pražského hradu je poctou slavné a splavné řece Vltavě
7.9.2025 11:12 | PRAHA (ČTK)
Výstava Vltava slavná & splavná se zhruba 500 rozličnými exponáty je od pátku 5. září k vidění v Jízdárně Pražského hradu. Úvodním exponátem je skleněné Srdce Vltavy pro vodu z obou pramenů Vltavy, která tam doputovala ve skleněné kapsli za 66 dnů štafetou. Výstava potrvá do 4. ledna a završuje projekt Vltava slavná & splavná Národního památkového ústavu (NPÚ), na němž se podílely další instituce.
Botanická v Liberci si výstavou ke 130 letům připomíná milníky své historie
6.9.2025 17:03 | LIBEREC (ČTK)
Botanická zahrada v Liberci si výstavou připomíná milníky své historie, je nejstarší svého druhu v Česku. 5. září uplynulo 130 let od otevření současného areálu v Purkynově ulici. Její historie je ale ještě delší, počátky sahají až do roku 1876, když původně byla na místě dnešního Severočeského muzea. Podle ředitele zahrady Václava Lenka nelze s jistotou říci, zda některá z pěstovaných rostlin z doby vzniku se v areálu nachází i nyní. Tak přesnou evidenci v zahradě nemají.
V Radvanicích se chystá úprava území u řeky Lučiny
6.9.2025 10:01 | OSTRAVA (ČTK)
V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice se chystá regenerace území v okolí řeky Lučiny. Téměř 800 metrů dlouhý úsek kolem Lučiny by se měl za 35 milionů korun proměnit v místo k odpočinku a trávení volného času. Vše by mělo být hotovo na konci příštího roku, řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Značnou část nákladů pomohou pokrýt evropské dotace, další finance poskytne město i samotný obvod.
Edmundovu soutěsku ve Hřensku o prázdninách po požáru vidělo přes 4000 lidí
6.9.2025 09:52 | HŘENSKO (ČTK)
Edmundovu soutěsku, kde obec Hřensko na Děčínsku provozuje plavbu na lodičkách, od 19. července do konce srpna navštívilo 4043 lidí. Soutěska se letos otevřela veřejnosti poprvé od obřího požáru v létě roku 2022. Denně v závislosti na dobrém počasí je otevřená zatím ve zkušebním režimu pro několik desítek lidí. ČTK to řekla starostka Kateřina Horáková (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná).
V Argentině našli fosilii krokodýla, který před 70 miliony lety lovil dinosaury
6.9.2025 09:30 (ČTK)
Odvolací soud rozhodl, že provoz a rozšíření detenčního centra na Floridě může pokračovat
6.9.2025 00:11 (ČTK)
Provoz a rozšíření floridského detenčního centra pro migranty známého jako "Alligator Alcatraz", jehož otevření se v červenci zúčastnil i prezident Donald Trump, může pokračovat. Odvolací soud totiž ve čtvrtek zablokoval příslušné rozhodnutí nižšího soudu, který nařídil, aby zařízení přestalo přijímat nové migranty a zastavilo stavební práce, informovala agentura Reuters.
Politické strany se neshodnou na zastropování dotací pro zemědělce
5.9.2025 19:12 | PRAHA (ČTK)
Zástupci politických stran se neshodnou na přístupu ke stanovení limitu dotací, který navrhuje Evropská komise. Zatímco vládní STAN či TOP 09 zastropování dotací spíše podporují a jsou o něm připraveny dál jednat, ANO, Přísaha či Motoristé opatření kritizují. Podle nich nerespektuje odlišnou strukturu zemědělství v ČR. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) připustil, že stanovení limitu je na evropské úrovni téměř jisté, ale podoba návrhu je pro něj nepřijatelná. Kandidáti sněmovních voleb to řekli na kulatém stolu pořádaném Agrární komorou ČR.
Výborný: Národní dotace pro zemědělce příští rok přesáhnou pět miliard korun
5.9.2025 15:02 | PRAHA (ČTK)
Národní dotace pro zemědělce by příští rok měly při započítání peněz z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), který poskytuje podporu na pojištění či na nákup zemědělské půdy, činit více než pět miliard korun. Na sněmu Agrární komory v Praze to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Z národních zdrojů letos zemědělci obdrží zhruba 3,7 miliardy korun.
Žďár nad Sázavou chce letos zahájit dotovanou obnovu rybníka Velký Žďárský
5.9.2025 14:45 | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (ČTK)
Město Žďár nad Sázavou pracuje na obnově rybníka Velký Žďárský. Bude vyčištěný od nánosů bahna a jeho okolí upravené tak, aby tam lidé mohli trávit volný čas. Na akci s předpokládanými náklady okolo 60 milionů korun má radnice slíbenou dotaci 54,7 milionu korun. Zahájení zadávacího řízení na dodavatelskou firmu schválila v létě městská rada. Vyplývá to z webu radnice.
Olomoucká zoo rozšířila chov o vzácného jelena barasingu původem z Indie
5.9.2025 13:59 | OLOMOUC (ČTK)
Olomoucká zoologická zahrada rozšířila svůj chov o jelena barasingu, jehož celosvětová populace v chráněných oblastech nedosahuje ani 10 000 jedinců. Stala se tak teprve druhou českou zoo, v níž mohou lidé tohoto vzácného obyvatele indických mokřin spatřit. V celé Evropě jeleny barasingu chová pouze 18 zoologických zahrad, které se starají o necelé dvě stovky jedinců, sdělila mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.
Ministři: Povodně zdůraznily potřebu investic do vodní infrastruktury
5.9.2025 11:34 | PRAHA (ČTK)
Povodně z loňského září poukázaly na nutnost více investovat do vodního hospodářství a infrastruktury, shodli se ministři životního prostředí Petr Hladík a zemědělství Marek Výborný (oba KDU-ČSL). Na podporu vodního hospodářství směřovalo loni téměř 11,8 miliardy korun z národních i evropských zdrojů, podpora byla meziročně o zhruba 800 milionů korun vyšší. Vyplývá to ze Zprávy o stavu vodního hospodářství za rok 2024, kterou vzala na vědomí vláda.
Elektrowin odvezl 480 tun elektroodpadu z oblastí zasažených povodněmi
5.9.2025 11:32 (ČTK)
Bezmála pět stovek tun zničených elektrospotřebičů odvezl kolektivní systém Elektrowin ze zaplavených oblastí v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Velká voda tam loni v září za sebou zanechala spoušť i velké množství elektroodpadu. Poslední várku nefunkčních elektrospotřebičů odvezla společnost z dočasné skládky ve Velké Kraši na Jesenicku v uplynulých dnech ke zpracování do Charity Opava, sdělil předseda představenstva Elektrowinu Roman Tvrzník.
U Dolní Rožínky pokračuje podnik Diamo v odstraňování úpravny uranové rudy
5.9.2025 11:25 | DOLNÍ ROŽÍNKA (ČTK)
U Dolní Rožínky na Žďársku by měla být chemická úpravna uranové rudy odstraněná do pěti let. Některé její objekty už jsou zlikvidované. Bourání provádí pracovníci státního podniku Diamo, náklady jsou okolo 100 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí za odštěpný závod Přibram Hana Volfová. Komerční těžba v uranovém dole Rožná na Žďársku skončila s rokem 2016, spodní patra dolu zaplavuje voda.
AP: Nejhorší sucho za celá desetiletí ohrožuje obnovu Sýrie
5.9.2025 01:43 (ČTK)
Velkou část východního Středomoří a Blízkého východu sužuje nejhorší sucho za celá desetiletí. Vysušuje řeky a jezera, ničí úrodu a způsobuje několikadenní výpadky dodávek vody ve velkých městech, napsala agentura AP. Obzvláště závažná je situace v Sýrii, kde podle odborníků již desítky let klesají úhrny srážek a kde se nová vláda snaží dát zemi dohromady po 14 letech občanské války, která uvrhla miliony lidí do chudoby a závislosti na zahraniční pomoci.
Ekonomové: Vládní podpora elektromobility pomůže konkurenceschopnosti průmyslu
5.9.2025 01:02 | PRAHA (ČTK)
Vládní podpora výroby elektromobilů v podobě investiční pobídky pro rozšíření závodu Toyoty v Kolíně je podle ekonomů správný krok, který pomůže udržet konkurenceschopnost českého průmyslu při přechodu k elektromobilitě. Automobilový průmysl tvoří okolo deseti procent tuzemského HDP a 13 procent aut prodaných v Evropě je z tuzemska. Vyplývá to z vyjádření analytiků a expertů oslovených ČTK.
Lesníci by přesun agendy dřeva z MPO na ministerstvo zemědělství uvítali
5.9.2025 00:46 (ČTK)
Převedení agendy dřevozpracujícího průmyslu z ministerstva průmyslu a obchodu na ministerstvo zemědělství, jak navrhuje koalice Spolu, by podle lesníků dávalo smysl. Podle Lesnicko-dřevařské komory by sloučení kompetencí pomohlo při hledání shody na některých legislativních změnách. Česká asociace podnikatelů ale varuje před rizikem lobbingu.
GIBS: Policisté,kteří zastřelili lva v zooparku ve Zvoli, nespáchali trestný čin
4.9.2025 20:23 (ČTK)
Policisté, kteří v zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy minulý měsíc zastřelili lva na útěku, nespáchali podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) trestný čin. České televizi to sdělila mluvčí inspekce Andrea Štorchová. Případ se stal 9. srpna. Lev se zřejmě podhrabal a utekl z klece. Následně se pohyboval po pozemku a zranil ošetřovatele. Policisté, kteří dorazili na místo, zvíře zastřelili.
Snížit náklady na energie v nemocnicích a školách má 300 milionů korun ve formě dotací
4.9.2025 20:07 (ČTK)
Snížit náklady na energie v nemocnicích, ve školách nebo v zařízeních sociálních služeb pomůže dalších 300 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Podpora má pomoci snížit spotřebu energie v ČR a zároveň přispět k ochraně klimatu, uvedlo Ministerstvo životního prostředí. Program financují evropské fondy.
Odvoz německého odpadu z Jiříkova začne 9. září, na místě je první technika
4.9.2025 20:03 (ČTK)
Odvoz nelegálního německého odpadu z Jiříkova na Bruntálsku začne v úterý 9. září. Zástupci společnosti IGRO Tachov, která má německou matku, dnes přijeli na místo s první těžkou technikou. Další stroje a personál dorazí v pondělí. ČTK to řekla starostka Jiříkova Barbora Šišková (Jiná volba). Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na síti X uvedl, že odvoz začne v úterý dopoledne.
Výborný: Ekologičtí farmáři získají podporu na budování skladů eko obilnin
4.9.2025 20:00 | PRAHA (ČTK)
Ekologičtí zemědělci budou moct nově získat podporu na budování skladovacích kapacit pro ekologické obilniny a olejniny. Na tiskové konferenci to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Manažerka Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Kateřina Urbánková uvedla, že podpora je důležitá, aby farmáři nemuseli surovinu vyvážet, ale mohla se zpracovat v Česku s přidanou hodnotou. Vybudování potřebné infrastruktury je podle Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) nutné pro zvýšení nabídky českých biopotravin.
Knotek odmítl návrh EK na klimatický cíl pro 2040, varoval před dopady
4.9.2025 19:56 | BRUSEL (ČTK)
Český europoslanec Ondřej Knotek dnes na zasedání výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI) předložil k projednání odmítnutí návrhu Evropské komise (EK) na snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Jeho kolegové europoslanci reagovali kritikou, výsměchem, ale i podporou.
Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé
4.9.2025 11:24 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé. Platí to především pro toky na východu kraje a zejména pro Lužnici. V září se zřejmě situace nezmění, protože dlouhodobá předpověď zatím neočekává výraznější srážky, které by zajistily řekám více vody. Vyplývá to z aktuálních informací ČTK a reakcí hydrologů a povodí.
